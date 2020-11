Massa over comeback Alonso: ‘Schumacher het bewijs dat het ook voor een fenomeen lastig is’

Fernando Alonso maakt in 2021 na twee jaar afwezigheid een comeback in de Formule 1, en hoewel de Spanjaard volgens zijn ex-teamgenoot Felipe Massa een fenomeen is, vraagt Massa zich toch af of zijn leeftijd en jaren van afwezigheid niet tegen hem spelen. “Dat was ook bij Michael Schumacher zo.”

Massa kan het weten, want hij reed in 2005 en 2006 naast Schumacher bij Ferrari, met de Duitser die na dat laatste jaar besloot met pensioen te gaan. Enkele jaren later begon het echter weer te kriebelen bij Schumacher, en zo stond hij in 2010 als inmiddels 41-jarige weer op de grid, ditmaal met Mercedes. Zo oud is Alonso niet als hij in 2021 terugkeert, maar hij is dan toch al 39 en er twee jaar tussenuit geweest.

“Fernando is een fenomeen en altijd een bijzonder talent geweest tussen de rest van de coureurs, maar je mag niet vergeten dat hij straks terugkeert met een team dat niet aan de top staat (Alpine – Renault, red.) en twee jaar weg is geweest uit de Formule 1”, zegt Massa in gesprek met de Spaanse sportkrant AS. “We kunnen er daarbij evenmin omheen dat leeftijd een factor is, dat was ook bij Schumacher zo.”

“Schumacher was er drie jaar uit geweest en zat toen hij terugkeerde niet op het niveau dat hij daarvoor had”, zo haalt Massa aan hoe leeftijd in zijn ogen zeker een rol speelt. “Want Fernando is straks veertig en moet dan vechten met jongens die tussen de 20 en 25 zijn.”

Tegelijkertijd wil Massa de comeback van zijn andere oud-teamgenoot – hij reed bij Ferrari ook naast Alonso, maar dan van 2010 tot en met 2013 – zeker niet bij voorbaat als kansloos bestempelen, zo benadrukt hij. “Ondanks zijn leeftijd mag je namelijk niet vergeten dat Fernando een groot talent is en het dus goed kan doen. Daarnaast is zijn rentree sowieso goed voor de Formule 1”, vindt Massa.

