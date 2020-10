Massa: ‘Schumacher werkte harder, Hamilton is getalenteerder’

Felipe Massa heeft het voorrecht gehad om met Lewis Hamilton te vechten voor de wereldtitel en is de teamgenoot van Michael Schumacher geweest. Volgens de Braziliaan werkte Schumacher harder, maar is Hamilton getalenteerder. “Maar het blijft lastig om ze met elkaar te vergelijken.”

Felipe Massa was in 2006 de teamgenoot van Michael Schumacher bij Ferrari. Hij heeft veel geleerd van de Duitser. “Hij was mijn mentor. Ik was sowieso een enorme fan van hem en om dan zijn teamgenoot te worden, dat was echt geweldig. Het was een enorme uitdaging: Schumacher als teamgenoot hebben. We hadden een geweldige band en ik heb veel van hem geleerd”, zegt Massa in de Fast Lane podcast.

“Ik worstelde in de eerste seizoenshelft, maar in de tweede seizoenshelft ging het een stuk beter, won ik twee races en pakte ik pole op ‘zijn’ circuit, Suzuka. Ik heb de mazzel gehad om met hem samen te werken”, vertelt de elfvoudig Grand Prix-winnaar.

“In die tijd zei bijna iedereen: niemand gaat zijn records ooit verbreken, maar het tegendeel wordt nu bewezen. Lewis Hamilton gaat alle records verbreken, dat weet ik zeker. Ik had het niet verwacht, ook al zag ik gelijk dat Hamilton een getalenteerde coureur was. Hij kon in zijn debuutseizoen al kampioen worden, maar werd dat niet door een paar fouten. De cijfers spreken voor zich. Dit seizoen wordt hij voor de zevende keer wereldkampioen en evenaart hij Schumacher”, aldus de oud Ferrari-coureur.

Hij vindt het lastig om Schumacher en Hamilton met elkaar te vergelijken. “Ik was niet een teamgenoot van Lewis. Dus is het lastig om ze met elkaar te vergelijken en sowieso kan je niet zomaar coureurs met elkaar vergelijken, maar ze zijn allebei extreem getalenteerd. Schumacher had een technische aanleg, snapte hoe een auto in elkaar zat. Ik denk niet dat Hamilton weet hoe een auto in elkaar zit. Schumacher werkte ook harder, maar Hamilton is getalenteerder. Hij werkt misschien niet zo hard als Schumacher, maar hij maakt het met zijn talent goed”, stelt Massa.

