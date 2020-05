Massa: ‘Vettel had bij Ferrari nooit de auto om het kampioenschap te winnen’

Felipe Massa is niet verbaasd dat Sebastian Vettel Ferrari eind 2020 verlaat. Volgens Massa heeft de Duitser nood aan wederzijds vertrouwen. Daarom zou de Braziliaan het niet gek vinden als Vettel na komend seizoen stopt. “Naar mijn mening heeft hij heel, heel goed werk geleverd voor Ferrari.”

Felipe Massa reed tussen 2006 en 2013 zelf 139 GP’s voor Ferrari. De Braziliaan kent dus het reilen en zeilen binnen de Scuderia. Massa is niet verbaasd dat Vettel het team uit Maranello verlaat. “Het is geen verrassing”, vertelt Massa aan Sky Sports. “Ik denk dat hij, om bij het team te blijven, 100% zeker moet zijn dat hij wil blijven, net zoals het team daar zeker van moet zijn.“

“Of hij nadien in de Formule 1 blijft of niet, is een andere vraag”, gaat Massa verder. “Ik denk dat Sebastian een coureur is die altijd erg gefocust is op wat hij wil, en het zou me niet verbazen als hij misschien besluit te stoppen.”

Wat zou er volgens de Braziliaan voor kunnen zorgen dat Vettel doorgaat in de F1? “Ik denk, zeker in zijn positie, om te blijven… Hij moet een team vinden dat hem de kans geeft om te winnen. Anders denk ik niet dat hij zal blijven.”

Ondanks dat Vettel niet slaagde in zijn ultieme doel bij Ferrari te bereiken – net zoals zijn idool Michael Schumacher kampioen worden voor het Italiaanse team – heeft hij volgens Massa goed gepresteerd voor de renstal. “Naar mijn mening heeft hij heel, heel goed werk geleverd voor Ferrari. Hij won veel races en streed zelfs voor kampioenschappen.” Dat alleen al is volgens Massa opvallend. “Hij had nooit de auto om het kampioenschap te winnen, ook al was hij er dichtbij, het was nooit de snelste auto”, voegt hij eraan toe.

