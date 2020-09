Massa: ‘Vettels resultaten dit jaar laten Ferrari’s gelijk misschien wel zien’

Voormalig Formule 1- en Ferrari-coureur Felipe Massa denk dat zijn oude team er misschien wel goed aan doet om na 2020 niet door te gaan met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. “Dat laten zijn resultaten dit jaar wellicht ook wel zien.”

Dat stelt Massa in gesprek met het Braziliaanse Globo. Massa, die zelf van 2006 tot en met 2013 voor Ferrari reed, stelt daarbij voorop dat het hem pijn doet om Ferrari zo te zien worstelen. “Ik denk ook dat niemand graag ziet dat Ferrari het zo moeilijk heeft, het is immers zo’n speciaal team.”

Dat gezegd hebbende, denkt hij dus wel dat de Scuderia ‘misschien wel de juiste beslissing heeft genomen’ om na dit jaar niet verder te gaan met Vettel, die sinds 2015 voor het team rijdt. “Zijn tijd daar is geweest, dat laten zijn resultaten dit jaar wellicht ook wel zien.”

In Carlos Sainz haalt Ferrari bovendien ‘een goede jongen coureur binnen die nog veel kan groeien’, denkt Massa. Ook Massa weet echter dat Sainz en Charles Leclerc weinig kunnen klaarspelen zonder competitieve bolide. “Dus ik hoop voor de coureurs en Ferrari dat ze weer een goede auto krijgen.”

Massa heeft nog altijd veel liefde voor Ferrari, zegt hij, aangezien het als team volgens hem met niks te vergelijken is. “Het is haast een religie.” In zekere zin gaat Massa overigens wel vreemd: de ex-Ferrari-man doet vanaf aankomend weekend mee aan de Braziliaanse Porsche Endurance Cup.

