De immer drukke Formule 1-kalender gebiedt dat Max Verstappen en consorten over een kleine twee weken in Austin verschijnen. De GP van de Verenigde Staten luidt een nieuwe triple header in, waarna het circus opnieuw een paar weken stil komt te liggen. Het seizoen wordt vervolgens afgesloten met een nieuw drieluik. Verstappen heeft nog wel wat aan te merken op deze verdeling.

“Ik heb altijd gezegd dat het best veel races zijn die we op de kalender hebben staan,” zei Max Verstappen na het raceweekend in Singapore. “Maar daarbij gaat het mij vooral om de verschillende tijdzones.” In de slotfase van het seizoen doet de Formule 1 binnen twee weken Las Vegas én Qatar aan. Volgens Verstappen is het tijdsverschil tussen beide landen te groot om in Lusail fris aan de start te verschijnen.

‘Moeten we naar kijken’

“Tussen Vegas en Qatar vlieg je bijna naar de andere kant van de wereld,” legde Verstappen uit. “Tijdens triple headers kunnen we dat toch wel beter organiseren – zorg dat de verschillende landen gewoon iets dichter bij elkaar liggen. Ik vind dat alleen maar logisch.” Na het nummer in Qatar wordt het seizoen traditiegetrouw afgesloten met een race in Abu Dhabi. De afstand tussen beide landen is volgens de Nederlandse kampioen veel beter behapbaar.

“Dat is echt iets waar we naar moeten kijken,” besloot Verstappen. “Als we zoveel races gaan doen, zorg er dan in ieder geval voor dat ze dichter op elkaar zitten.” De kalender voor 2025 is al een tijdje bekend – volgend jaar staan er weer vierentwintig Grands Prix op het programma, met opnieuw drie triple headers.

