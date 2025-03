Max Verstappen wil FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem adviseren om ontwikkelingen binnen de Formule 1 voortaan ‘achter de schermen’ te bespreken. Sulayem kwam de afgelopen maanden in opspraak nadat hij zich verzette tegen het gebruik van scheldwoorden door coureurs. Na de laatste uitspraken van Sulayem over een mogelijke rentree van de V10-motor, hoopt Verstappen dat de voorzitter zich voortaan iets meer gedeisd houdt.

Vloeken door coureurs kwam vorig seizoen uitgebreid onder de aandacht toen de FIA-voorzitter zijn onvrede uitte over tirades via de boordradio. “We zijn geen rappers,” verklaarde hij geërgerd. Later kreeg Max Verstappen een taakstraf opgelegd voor het gebruik van het woord ‘fucked‘ tijdens een officieel persmoment. Charles Leclerc kreeg een boete van tienduizend euro voor een soortgelijk vergrijp. Voor het aankomende seizoen heeft de FIA de International Sporting Code van een update voorzien.

LEES OOK: Max Verstappen duidelijk na wintertest: ‘Doen niet mee voor de overwinning’

Bij Viaplay denken ze een manier te hebben gevonden om de straffen van de FIA te omzeilen. “Heb je al geoefend met schelden in het Limburgs?”, vroeg presentator Amber Brantsen tijdens een evenement op het circuit van Zandvoort. “Dat heb ik vroeger met karten natuurlijk vaak genoeg gedaan”, antwoordde Verstappen lachend. “Uiteindelijk zijn dit allemaal hele onnozele dingen waar je helemaal niet mee bezig wilt zijn”, vervolgde hij op serieuze toon.

‘Niet zoveel dingen roepen’

De Nederlandse kampioen werd vervolgens gevraagd naar een van de laatste uitspraken van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De Emirati zou in de toekomst een terugkeer naar de befaamde V10-motoren overwegen, mits deze op duurzame brandstoffen kunnen lopen. Veel critici beweerden dat dit een manier was van Sulayem om Formule 1-fans te behagen en zijn imago te verbeteren. In december hoopt de Emirati zich immers opnieuw verkiesbaar te stellen als voorzitter.

“Ik vind dat natuurlijk een heel mooi idee, maar er moet eerst gekeken worden of zoiets wel mogelijk is”, zei Verstappen over een mogelijke terugkeer van de V10. “Ik denk dat het beter is om gewoon niet zoveel dingen te roepen. Je kunt dit soort dingen beter achter de schermen bespreken.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.