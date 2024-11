Max Verstappen wacht dit weekend een nieuwe uitdaging in de vorm van de GP van Las Vegas. De derde race op Amerikaanse bodem luidt bovendien een nieuwe triple header in, een drieluik dat beide kampioenschappen moet gaan beslissen. Verstappen kan onder de neonlichten van Las Vegas zijn vierde titel in de wacht slepen, al is hij vooralsnog behoedzaam voor de bijzondere omstandigheden in Nevada.

In gesprek met Verstappen.com neemt Max Verstappen eerst nog eens de tijd om stil te staan bij zijn geweldige triomf in Brazilië. De weergoden speelden een hoofdrol in São Paulo, maar de Nederlander bleek ook in natte omstandigheden fenomenaal. “Brazilië was een ongelooflijke race voor ons en een heel speciaal moment voor mij en het team”, aldus de Red Bull-coureur. “Het was geweldig om te zien dat we weer terugkeerden naar onze oude vorm. Het team heeft geweldig werk geleverd en we hopen dit in de komende paar races voort te zetten.” Max’ zege was bovendien een mokerslag voor titelrivaal Lando Norris. De Brit kwam slechts als zesde over de streep.

Koud in Las Vegas

De focus ligt nu op de GP van Las Vegas – het nieuwste circuit op de kalender staat garant voor spektakel, zeker nu Verstappen het kampioenschap kan opeisen. Feitelijk hoeft hij Norris alleen maar achter zich te houden om de genadeklap uit te delen. “De GP van Las Vegas is het begin van de laatste triple header van het jaar, dus dit is voor iedereen de laatste kans om te pushen“, blikte Verstappen vooruit. “We hebben hier vorig jaar goed gepresteerd en het is een heel snel circuit, met lange rechte stukken en veel mogelijkheden om in te halen en te racen.”

Echter, de weersomstandigheden lijken ook in de woestijn van Nevada weer een rol te gaan spelen. De Formule 1 krijgt een van de koudste weekenden van het jaar voorgeschoteld. “Het lijkt wederom relatief koud te worden, dus het managen van de banden wordt heel belangrijk”, aldus Verstappen. Een speciale strategie heeft Red Bull verder niet. “We bekijken het gewoon race voor race”, besloot de Limburger.

