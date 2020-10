Max Verstappen de rust zelve in het oog van de Honda-storm

IJzig kalm, Max Verstappen geeft geen krimp tijdens de persmomenten vandaag in aanloop naar de Grand Prix van de Eifel. Uiteraard wordt de Red Bull-kopman onderworpen aan een spervuur aan vragen over het vertrek van Honda maar Verstappen houdt zich vooral op de vlakte en blijft zijn vertrouwen in Red Bull uitspreken.

In zijn positie kan de Nederlander ook weinig anders. Er is een langlopend contract, Honda en Red Bull zijn de komende 1,5 jaar nog innige partners en dat is waar Verstappen zich op lijkt te willen focussen. “Het heeft niet zoveel zin om nu te speculeren over wat er in 2022 zal gebeuren, dat is nog zover weg.” De beslissing zelf kwam voor Verstappen in ieder geval niet helemaal als een verrassing. “Dat kon je wel aanvoelen na het jaar dat we tot nu hebben gehad. Wat er nu in de wereld gebeurt, maakt het allemaal lastiger en moeilijker te verantwoorden.”

Verstappen heeft zich bij de beslissing neergelegd en zegt zich toe te leggen op de tijd die er nog resteert met Honda. “Het is jammer maar we moeten het respecteren. Ze gaan dan wel weg maar ik weet zeker dat ze het nu niet rustiger aan gaan doen of iets dergelijks. Ik heb een uitstekende relatie met Honda, volgend jaar komt er nog een nieuwe motor aan en daar kijk ik echt naar uit. We gaan door tot de laatste race.”

Lastig wil hij de situatie in ieder geval niet noemen: “Een team kan ook zeggen dat ze ermee stoppen. Dan heb je hetzelfde, we gaan er nog anderhalf jaar tegenaan en dan zien we wel weer wat er daarna gebeurt.” Om er met een knipoog aan toe te voegen: “ik hoop maar dat ik een motor heb straks voordat ik als Fred Flintstone de auto moet gaan aantrappen.”

Het vertrouwen in zijn eigen team is er dus in ieder geval. “Red Bull is eigenlijk altijd redelijk flexibel gebleken, ik weet dat zij en uiteindelijk ook Honda het beste met me voor hebben. (…) Over de motor kan ik nog niet zo heel veel zeggen, hij is sterker. Het is een mooie stap vooruit maar anderen zitten ook niet stil, hé.”

Instagram-rel die geen rel was

En ja, het ging vandaag ook over het aankomende raceweekend. Verstappen kent de Nürburgring van zijn succesvolle jaar in de F3 in 2014: “Een prima circuit met een technische eerste sector, ik vond het toen in ieder geval leuk om te rijden dus ik kijk er wel naar uit. En het weer is typisch voor de Nürburgring, ik vind het allemaal prima. Iedereen heeft last van de kou, het zal wat moeilijker zijn om de banden op temperatuur te krijgen in de eerste ronde.”

Toen het nieuws naar buiten kwam, viel het enkele media op dat Verstappen op Instagram de accounts van Honda en Red Bull niet meer volgde. Dat moest wel een teken zijn dat hij zijn interesse in het team was verloren, was de redenatie. “Echt onzin, gezochte onzin. Zoals 90 procent van de berichten eigenlijk wel. Ik was al die notificaties even zat, ik werd constant getagd in rankings, video’s en dat soort dingen. Daar was ik even klaar mee, ik wilde even geen Formule 1 op mijn telefoon zien. Al kan je het ook gewoon niet openen, natuurlijk.”