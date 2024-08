Max Verstappen krijgt in de tweede seizoenshelft nogmaals gezelschap van Sergio Pérez. In aanloop naar de zomerstop wees alles erop dat de Mexicaan geslachtofferd zou worden ten behoeve van een andere coureur. Echter, Red Bull gaf hem het voordeel van de twijfel; een wissel bleef uit. Ook Verstappen is tevreden met zijn teamgenoot en gunt Pérez de rust die hij nodig heeft.

“Ik ben blij dat hij zich nu kan focussen op de rest van zijn seizoen”, zei Max Verstappen over Pérez. “Hij is een hele fijne teamgenoot. Maar om eerlijk te zijn heb ik me niet zo bezig gehouden met alle geruchten.” In de paddock werd er veel gesproken over rijderswissels binnen Red Bull. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda hadden Pérez kunnen vervangen, net als reservecoureur Liam Lawson.

Strijd met McLaren

“Ik heb veel met het team gesproken over hoe we nu verder moeten”, gaf Verstappen toe. “Daar heb ik me vooral zorgen over gemaakt.” Het is de Nederlander niet ontgaan dat Red Bull slechts 42 punten boven rivaal McLaren staat. De Britten hadden in de eerste seizoenshelft vaak de snelste auto op de grid. In Woking bereiden ze zich derhalve voor op een titelstrijd met het team van Verstappen.

Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft Sergio Pérez 28 punten verzameld. Max Verstappen heeft in hetzelfde tijdsbestek 137 punten gescoord! Pérez, die in totaal 146 punten achterloopt op zijn teamgenoot, is inmiddels naar de zevende plaats in het kampioenschap gezakt.

