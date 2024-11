Het team van Sauber, tegenwoordig Stake F1 Team, heeft nog steeds geen tweede coureur gecontracteerd voor het aankomende seizoen. Met het oog op de overname door Audi moet de Zwitserse renstal een afweging maken tussen de expertise van een ervaren coureur of het toekomstperspectief van een veelbelovende debutant. In de laatstgenoemde categorie weet Max Verstappen precies wie Sauber zou moeten contracteren.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van São Paulo werd Max Verstappen gevraagd naar het tweede stoeltje bij Sauber. Het toekomstige Audi-ploeg is het laatste team dat nog een contract te vergeven heeft, tenzij Red Bull ervoor kiest om Sergio Pérez vroegtijdig de zak te geven. Bij Sauber staan ze voor de keuze tussen een ervaren coureur zoals de tienvoudige racewinnaar Valtteri Bottas of een jonge coureur zoals Williams-talent Franco Colapinto.

Verstappen denkt echter dat Sauber Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto moet contracteren. De jonge Braziliaan leidt momenteel in het juniorkampioenschap en is de afgelopen maanden al veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Hinwil. “Als ik Sauber was, had ik hem (Bortoleto, red.) allang gecontracteerd,” aldus Verstappen. “De jonge coureurs hebben de toekomst. Bovendien krijgen we in 2026 nieuwe reglementen, en het is altijd goed als een coureur dan al gewend is aan de omgeving. Laat hem maar wat fouten maken en integreren in het team; dan ben je veel beter voorbereid dan wanneer je in 2026 voor het eerst aan de start staat.”

Franco Colapinto

Naast Bortoleto zou Sauber ook kunnen kiezen voor Williams-talent Franco Colapinto. James Vowles heeft aangegeven bereid te zijn om zijn jonge coureur op termijn aan een ander team ‘uit te lenen’. Ook Red Bull heeft interesse getoond in de 21-jarige Argentijn. Hoe kijkt Verstappen naar een mogelijke toetreding van Colapinto tot de Red Bull-familie? “Het is een ingewikkelde kwestie,” reageerde de Nederlander. “Williams zal zich waarschijnlijk ook achter de oren krabben. Voor mij toont het alleen maar aan dat meer teams open moeten staan voor jong talent.”

“Nu moet Colapinto, nota bene een Williams-junior, op zoek naar een andere werkgever,” besloot Verstappen. “En dat terwijl ze hem gewoon in de auto hadden kunnen zetten. Ik denk dat hij hoe dan ook een plek in de Formule 1 verdient. Maar de stoeltjes liggen op dit moment niet voor het oprapen.”

