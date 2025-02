Max Verstappen heeft zijn eerste meters gemaakt in de RB21: daags voor het begin van de Formule 1-wintertest kwam hij met de nieuwe bolide in actie tijdens een filmdag in Bahrein. “Leuk om weer te rijden, het ging er vooral om dat ik me op mijn gemak voelde in de auto.”

Verstappens teamgenoot Liam Lawson kwam ook met de wagen in actie, maar de Nederlander trapte de filmdag af. Veel valt er over de prestaties nog niet te zeggen. “De komende dagen zullen we meer over de auto te weten komen”, aldus Verstappen. “We kennen de beperkingen van de auto van vorig jaar, dus het is belangrijk dat we de snelheid de komende dagen beoordelen en kijken of er verbetering in zit.”

Er is werk aan de winkel, weten ze bij Red Bull. “We hebben niet veel tijd tot de eerste race, dus we hopen tijdens de test veel kilometers met de auto te maken en veel runs te maken om te begrijpen waar we tijd kunnen vinden.”

Verstappen vervolgt: “Op dit moment heb ik nog geen doelen voor het nieuwe jaar, omdat we nog niet weten hoe competitief we zijn. Maar ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen.”

