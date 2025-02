Een potentiële transfer van Max Verstappen naar Aston Martin hield de gemoederen flink bezig tijdens de winterstop. Meerdere bronnen beweerden dat de Britse renstal sponsors heeft proberen te lokken met de belofte van Verstappen. De samenwerking met goede vriend Fernando Alonso en aerodynamica-goeroe Adrian Newey is ongetwijfeld aanlokkelijk, maar voorlopig blijft de Nederlander gewoon bij Red Bull. Althans, als we teambaas Christian Horner mogen geloven.

Het was een opvallend gerucht: Aston Martin zou richting potentiële sponsors hebben gefluisterd dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zich vroeg of laat aan het team zou verbinden. Na een tumultueus jaar bij Red Bull is een transfer niet ondenkbaar, al heeft de Nederlander een contract tot en met 2028. Desgevraagd heeft Aston Martin alle aantijgingen ontkend. Wel moge het duidelijk zijn dat, mocht Verstappen ooit op de markt komen, het team in de rij zou staan om hem een contract aan te bieden. Topman Lawrence Stroll trekt zijn portemonnee wel.

‘Niet geloofwaardig’

Christian Horner heeft de exitgeruchten ook voorbij zien komen. De Red Bull-teambaas beweert dat hij korte lijntjes heeft met het kamp van Max Verstappen en dat de geruchten rondom Aston Martin ongeloofwaardig zijn. Dergelijke deals worden immers achter gesloten deuren besproken. “Max (Verstappen, red.) heeft een heel open relatie met het team”, verklaarde Horner tegenover Goodwood.com. “Alles wordt openlijk besproken, zoals dat hoort bij een partnerschap.”

“Hij heeft heel duidelijk gemaakt wat zijn positie is ten opzichte van het team”, legde Horner uit. “En natuurlijk wordt er achter gesloten deuren weleens wat besproken. Dat is de normale gang van zaken. Daarbij zal elk team interesse in hem tonen, juist omdat hij zo’n uitzonderlijk talent is. Je kunt je voorstellen dat hij bij iedereen bovenaan het lijstje staat.” Over de specifieke geruchten rondom Aston Martin kon hij kort zijn. “Er was veel rumoer. Meestal, als er zo publiekelijk over wordt gesproken, is het minder geloofwaardig. Serieuze zaken worden achter de schermen besproken, niet in de media.”

