Red Bull-monteur Calum Nicholas bedankt Lewis Hamilton, van oudsher toch de grote concurrent, voor zijn jarenlange inzet voor diversiteit in de Formule 1. Nicholas, die op sociale media grote populariteit geniet, merkt dat de sport de afgelopen jaren steeds inclusiever is geworden. Dat schrijft hij grotendeels toe aan de inspanningen van de zevenvoudig wereldkampioen.

Calum Nicholas is Senior Power Unit Technician bij het Formule 1-team van Red Bull. Tijdens raceweekenden komt hij geregeld in de uitzendingen voorbij, mits er naar de garage van Max Verstappen wordt geschakeld. Deze week was hij te gast in een aflevering van The High Performance Podcast, waar hij een boekje opendeed over zijn werk met Verstappen, maar ook over de unieke rol van Lewis Hamilton in de Formule 1. Als persoon van kleur is Nicholas dankbaar dat Hamilton zijn podium gebruikt om inclusiviteit te bevorderen.

‘Inspirerend’

“Ik denk dat we vooruitgang boeken op het gebied van diversiteit,” vertelde hij. “Dat hebben we voor een groot deel te danken aan Lewis (Hamilton, red.). Hij heeft een gesprek afgedwongen dat velen van ons al jaren willen voeren. Natuurlijk heb ik respect voor zijn racevaardigheden en zijn prestaties, maar voor mij persoonlijk is dit zijn grootste nalatenschap. Dat is het belangrijkste wat hij ooit in deze sport heeft gedaan. Hij heeft er echt voor gevochten, met alle persoonlijke risico’s van dien. Hij heeft er nota bene zijn eigen geld en tijd in gestoken. Dat is niet gemakkelijk in zijn positie.”

Hamilton heeft zich gedurende zijn hele carrière altijd ingezet voor meer diversiteit in de autosport. In 2019 richtte hij, in samenwerking met de Royal Academy of Engineering, The Hamilton Commission op. Dit initiatief deed onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van zwarte mensen in de Britse motorsport en de technische sector. Calum Nicholas werd ook geïnterviewd. “Ik kreeg de kans om met hem en een paar andere ingenieurs in de paddock te gaan zitten,” legde hij uit. “We bespraken welke barrières er waren op basis van onze eigen ervaringen. Ik kan me niet heugen dat ik me ooit zo geïnspireerd heb gevoeld. We gaan de sport veranderen. Dankzij de moed die Lewis Hamilton had, zal hij deze sport op een veel betere plek achterlaten dan hoe hij hem aantrof.”

