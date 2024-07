Max Verstappen kan tijdens de GP van Hongarije weer niet vertrouwen op Sergio Pérez. De Nederlander start zondag vanaf de derde plek, achter beide McLarens. Echter, zijn teamgenoot kwam na een crash in Q1 niet verder dan P16. Wanneer de drievoudig wereldkampioen wordt gevraagd naar Pérez’ laatste blunder, reageert hij ontwijkend.

Sergio Pérez begaf zich in Q1 nét iets te ver op de kerbstones – zijn snelle rondje kwam daarmee al vroeg ten einde. Door de natte weersomstandigheden gleed Checo direct van de baan en eindigde hij zijn zaterdagmiddag in de muur. Verstappen, die niet veel later de derde tijd noteerde achter Lando Norris en Oscar Piastri, heeft het vooral te doen met Pérez.

“Ik wil er niet te veel over zeggen”, aldus Verstappen over Pérez‘ vroege exit. “Het is balen dat het uitgerekend in Q1 moest gebeuren, hij had tot nu toe een goed weekend. Meer wil ik er niet over kwijt, het was gewoon heel ongelukkig.” In de paddock is het oordeel over de 34-jarige Mexicaan allang geveld. Menig expert verwacht dat hij deze zomer zijn stoeltje moet afstaan aan een andere coureur. Reserverijder Liam Lawson, maar ook beide Visa RB-coureurs, wrijven zich in de handen.

‘Zijn gewoon langzamer’

Verstappen weet dat hij het hoe dan ook lastig gaat krijgen op de Hungaroring – volgens de Limburger kan hij de McLarens maar moeilijk bijhouden. “Ik heb harder moeten pushen dan volgend jaar”, gaf hij eerlijk toe. “Ik denk dat het gewoon betekent dat we langzamer zijn. We moeten echt proberen om de set-up goed te krijgen, want ook in de vrije trainingen waren we niet baanbrekend. Ik ga geen valse hoop geven.”

