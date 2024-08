Max Verstappen heeft een wisselvallige dag achter de rug in Monza. De dag begon veelbelovend met de snelste tijd in de eerste sessie, maar in de tweede vrije training is hij teruggezakt naar de veertiende plaats. Ondanks de wat mindere resultaten in de middag, heeft Verstappen waardevolle inzichten opgedaan over de prestaties van de auto.

Focus op bandenmanagement

Tijdens de trainingen heeft Verstappen uitgebreid getest. Volgens hem vereist het uitdagende karakter van het circuit extra aandacht voor bandenmanagement. “Het circuit lijkt agressief voor de banden, dus het wordt interessant om te zien hoe dat zich in de race vertaalt.” Hoewel het begin van de tweede vrije training niet vlekkeloos verliep, heeft hij vertrouwen in de racepace van de RB20. “De longrun zag er goed uit.”

Daarnaast heeft Verstappen diverse set-ups uitgeprobeerd om de optimale balans in zijn auto te vinden. “We hebben een aantal positieve dingen ontdekt en blijven werken aan de details. We zijn op de goede weg en het is nu een kwestie van alles op orde krijgen om competitief te zijn.”

Verstappen blijft optimistisch

Ondanks het tegenvallende resultaat in de middag blijft Verstappen optimistisch. “De eerste vrije training voelde goed aan. Hoewel de tweede sessie niet ideaal begon, hebben we uiteindelijk progressie geboekt. Het zal spannend worden, zoals je kunt zien aan de kleine verschillen tussen de auto’s. Hopelijk zitten we er weer goed bij,” aldus de Nederlander.

