De actie is losgebarsten in Monza en de eerste vrije training heeft al laten zien dat de teams niet stilzitten. De teams zijn volop bezig met het optimaliseren van hun auto’s voor de hoge snelheden die dit iconische circuit vereist. Red Bull en Mercedes hebben speciale Monza-vleugels, terwijl Ferrari en McLaren zelfs nog een stap verder gaan met uitgebreidere updates.

Red Bull en Mercedes focussen op vleugels

Wat meteen opvalt, is dat Red Bull dit keer niet één, maar twee specifieke aanpassingen heeft doorgevoerd voor Monza. Zowel de voorvleugel als de achtervleugel van de RB20 zijn aangepast om minder downforce en vooral minder luchtweerstand te genereren. Deze vlakker afgestelde vleugels zijn cruciaal op dit snelle circuit. McLaren heeft eveneens een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd, naast verbeterde brake ducts om de koeling te optimaliseren. Ook Mercedes heeft een nieuwe achtervleugel meegebracht, gericht op het minimaliseren van de luchtweerstand. Ferrari heeft soortgelijke aanpassingen doorgevoerd voor hun SF-24.

Waar Red Bull en Mercedes zich vooral richten op het optimaliseren van hun vleugels, gaan Ferrari en McLaren een stap verder. Ferrari heeft niet alleen een nieuwe achtervleugel, maar ook een volledig nieuwe vloer geïntroduceerd. Deze aanpassing is van groot belang, aangezien de vloer tegenwoordig verantwoordelijk is voor meer dan zestig procent van de totale downforce in de huidige grondeffectauto’s. Ferrari hoopt hiermee eindelijk het stuiteren onder controle te krijgen, een probleem dat eerder dit seizoen in Barcelona opnieuw opdook.

McLaren, dat vorige week in Zandvoort al een significante update doorvoerde, heeft in Monza opnieuw flinke stappen gezet. Dit keer met sidepods die zijn ontworpen om de aerodynamische prestaties van de MCL38 te verbeteren. De nieuwe sidepods zorgen voor een verbeterde luchtstroom, wat vooral aan de achterkant van de auto een positief effect moet hebben.

Technische experimenten in vrije trainingen

Interessant is dat Mercedes tijdens de vrije trainingen in Monza een zogeheten ‘back-to-back test’ uitvoert. Ze vergelijken de vloer die ze in België gebruikten met een oudere specificatie, om zo de optimale configuratie voor Monza te bepalen. Bij Red Bull, dat verder geen nieuwe updates heeft doorgevoerd, blijft men testen met een vloer die intern als ‘Frankenstein-vloer’ wordt aangeduid.

