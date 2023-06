Max Verstappen stapte met een brede lach uit zijn RB19 na de natte kwalificatiesessie op Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. “Het waren uitdagende omstandigheden, maar we waren ze voortdurend de baas”, zei Verstappen, nadat hij zich overtuigend van pole position had verzekerd.

Zijn teamgenoot bij Red Bull, Sergio Pérez, kwam in de enerverende kwalificatiesessie minder goed uit de verf en miste Q3. Hij start zondag derhalve van buiten de top-tien. Voor Verstappen betekende het zijn 25e pole position. De Duitser Nico Hülkenberg (Haas) verzekerde zich verrassend van P2.

“Het was vooral zaak om steeds de juiste beslissingen te nemen, qua bandenkeuze. Dat hebben we goed gedaan”, vertelde Max Verstappen meteen na de sessie tegenover de Amerikaanse oud-coureur Danica Patrick, die de interviews op de baan voor haan rekening nam. “Ik heb genoten onderweg”, verzekerde hij haar. “Ik kom uit Nederland, daar zijn we de regen wel gewend.”

‘Het gaat in de regen om het juiste gevoel’

“Vertrouwen is belangrijk als je in de regen moet rijden. Het gaat om het juiste gevoel en je moet natuurlijk weten welke lijnen je moet rijden”, vertelde Max Verstappen even later tijdens de persconferentie. “Ik heb dat van jongs af aan geleerd. Mijn vader was ook altijd goed in de regen. In mijn kartjaren stond hij soms letterlijk midden op de baan om mij de juiste lijnen te wijzen.”

Verstappen liet weten met het volste vertrouwen vooruit te kijken naar de race die morgen om 20.00 uur Nederlandse tijd begint. “Het ziet er allemaal goed uit”, constateerde hij droogjes.