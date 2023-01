Tom McCullough, de performance director bij Aston Martin, prijst Nico Hülkenberg om zijn ‘grote aanpassingsvermogen’. De 35-jarige Duitser, voorheen reservecoureur bij Aston Martin, gaat dit jaar weer fulltime aan de slag in de Formule 1, maar dan bij Haas F1.

Hülkenberg verruilt zijn reserverol bij Aston Martin voor een fulltime Formule 1-zitje bij Haas, waar hij de teamgenoot van Kevin Magnussen wordt. De Duitser nam na 2019 afscheid van Renault en kwam vijf keer als invaller in actie. Ook in 2022 moest Hülkenberg plots aan de bak toen Sebastian Vettel de races in Bahrein en Saoedi-Arabië moest missen vanwege een coronabesmetting.

Daar liet Hülkenberg volgens Tom McCullough, performance director bij Aston Martin, een van zijn waardevolle krachten zien. “Nico heeft een groot aanpassingsvermogen”, zegt McCullough. “Begin 2022 werd hij bij ons in het diepe gegooid als vervanger van Vettel, die toen corona had. Toen hij naar Bahrein kwam, moest hij meteen in de auto springen. Er was weinig tijd, alles moest snel gebeuren”, herinnert de Brit zich.

“Maar in zulke situaties kan men op Nico vertrouwen”, prijst McCullough Hülkenberg. “In 2020 bijvoorbeeld, toen we nog Racing Point waren, deed hij het geweldig toen hij op Silverstone inviel voor Sergio Pérez en zich meteen ver voorin kwalificeerde – zonder de auto ook maar één meter van tevoren te hebben bestuurd!”

Dat Haas F1 aan Hülkenberg een goede vervanger van Mick Schumacher heeft, daar bestaat volgens McCullough geen twijfel over. “Nico heeft een enorm natuurlijk talent. Je weet dat hij bij een kwalificatie of Grand Prix alles uit de auto haalt. Hij is een professional, zijn jarenlange ervaring heeft hem steeds beter gemaakt. Daardoor kan hij in een auto springen en er meteen staan.”

Bij Aston Martin neemt oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne de reserverol nu op zich, samen met Formule 2-kampioen Felipe Drugovich.