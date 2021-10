Met een zesde en zevende plek staan Daniel Ricciardo en Lando Norris er niet verkeerd bij op de grid in Austin, maar het McLaren-duo baalt wel van de kwalificatienederlaag ten opzichte van rivaal Ferrari.

Ferrari’s Charles Leclerc en Carlos Sainz staan namelijk pal voor het McLaren-tweetal, op plaats vier en vijf. Sainz had hij nog wel kunnen pakken, denkt Ricciardo. “Vanwege de kleine verschillen. Maar Leclerc was buiten bereik”, erkent hij. Ricciardo gaf slechts 0.016 seconde toe op Sainz. Leclerc was 0.202 seconde sneller dan Ricciardo.

De strijd met Ferrari, haalt Ricciardo aan, is ook waar McLaren zich vooral op richt in Austin. McLaren en Ferrari vechten immers om de derde plek bij de constructeurs. Momenteel heeft McLaren die in handen, al is de voorsprong op de Scuderia slechts 7.5 punt.

Lees ook: Brown: ‘McLaren is soms heel snel, maar nog niet regelmatig genoeg’

“Ferrari heeft ons zaterdag gepakt, maar met Sainz die de race op softs begint, hoop ik dat we ze zondag kunnen hebben”, zegt Ricciardo. Teamgenoot Norris is ‘om twee redenen’ niet heel happy met zijn kwalificatie. “In de eerste plaats omdat ik denk dat ik sneller had gekund. In de tweede plaats omdat we dus achter de Ferrari’s staan.”

Net als Ricciardo haalt ook Norris aan dat de bandensituatie McLaren wellicht kan helpen in het duel met Ferrari. Beide McLarens starten de race op mediums, net als Leclerc, maar Sainz dus niet. “Misschien is dat wel een voordeel voor ons en kunnen we zo voor ze finishen.”

Lees ook: Norris denkt dat McLaren nog een zware dobbert aan Ferrari krijgt in strijd om P3