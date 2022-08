McLaren heeft ‘meerdere plannen’ klaarliggen nu het wacht op een besluit van FIA’s Contract Recognition Board (CRB) rondom het contract van Alpine-reserve Oscar Piastri.

Maandag kwam de CRB van de FIA bijeen om een oordeel te vellen over het contract van Oscar Piastri. Alpine is ervan overtuigd dat de Australische Formule 2-kampioen afgelopen november een contract had getekend voor 2023 terwijl McLaren het veelbelovende talent probeert weg te kapen en al een voorcontract zou hebben omdat Piastri naar eigen zeggen geen contract bij Alpine heeft ondertekend.

Deze kwestie zal winnaars en verliezers kennen, maar McLaren vreest niet dat zij tot de verliezers zullen behoren. Al zou de CRB oordelen dat Piastri zijn contract bij Alpine moet uitzitten, kan McLaren naar genoeg andere opties kijken. “We hebben meerdere plannen”, zegt McLaren-CEO Zak Brown in gesprek met SpeedCity Broadcasting. “Er is een CRB-bijeenkomst waar al over geschreven is. Ik denk dat het beter is om na die bijeenkomst met een reactie te komen.”

Brown verzekert dat McLaren ‘een aantal opties’ heeft. “Dit is natuurlijk een van die opties, anders zouden we niet bij die bijeenkomst verschijnen!”, grapt de Amerikaan, doelend op de strijd om Piastri. “Laten we afwachten hoe dit afloopt en dan zien we verder wel.”

McLaren kijkt naar IndyCar

Wie de andere kandidaten voor dat zitje van Daniel Ricciardo zijn, wil Brown nog niet weggeven. Wel is bekend dat McLaren over een flinke rijderspool beschikt en naar IndyCar-coureurs kan kijken als mogelijke teamgenoten van Lando Norris. “Ik heb geprobeerd mezelf in dat zitje te zetten, maar Andreas (Seidl, teambaas, red.) heeft dat idee afgeschoten, dus ik ben de enige coureur die we uitgesloten hebben! We hebben ons testprogramma en Colton Herta deed het geweldig en Pato O’Ward zat vorig jaar in de auto en deed het toen ook uitstekend.”

Of McLaren een beroep kan doen op de 25-jarige Alex Palou, is nog maar de vraag. McLaren heeft namelijk ook in de IndyCar een contractkwestie lopen, in dit geval met Chip Ganassi Racing om de IndyCar-kampioen. “We hebben de situatie met Alex in de Verenigde Staten, we zullen wel zien hoe dat afloopt maar we zijn zeker van plan om hem in onze Formule 1-auto te zetten. Al die coureurs hebben veel races gewonnen in een zeer competitief kampioenschap”, aldus Brown.