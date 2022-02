McLaren heeft volgens technisch directeur James Key ‘wel wat risico genomen’ met de MCL36 voor 2022, al heeft het ook een aantal ‘crazy’ ideeën naast zich neergelegd.

De MCL36 is McLarens interpretatie van de nieuwe 2022-regels. Hoe innovatief of agressief de interpretatie daarvan dan is, zegt Key, ‘hangt af van je interpretatie’. “Al hebben we zeker wel wat risico’s genomen”, zegt hij met een grijns.

“Op bepaalde gebieden, waar we veel potentieel zagen, hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt”, erkent de Engelsman. “Er liggen een aantal zeer ingewikkelde designs ten grondslag aan deze auto, waar we om goede redenen voor hebben gekozen.”

Key doelt daarbij niet alleen op ‘directe performance‘, zo benadrukt hij. “We wilden namelijk ook een auto bouwen die ons een platform biedt om op voort te borduren. Dus het is hopelijk niet alleen een auto die het op de eerste dag goed doet, maar een waarmee we vooruit kunnen.”

McLaren heeft het risico daarbij wel telkens afgewogen, vertelt Key. “We hebben ook wel wat crazy dingen bedacht die we níét hebben doorgezet.” Of de risico’s die McLaren heeft genomen zich uitbetalen, moet de tijd uitwijzen. “We moeten dat op de baan bewijzen, maar ik ben blij dat we het hebben gedaan.”

