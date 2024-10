McLaren kijkt enorm uit naar het volgende Grand Prix-weekend in Brazilië. De Britse renstal deed met een tweede plaats voor Lando Norris goede zaken in Mexico voor de twee wereldtitels, en hoopt op een herhaling tijdens de race op het Autódromo José Carlos Pace. Teambaas Andrea Stella waarschuwt wel dat zijn team het hoofd koel moet houden en de concurrentie vooral niet moet onderschatten.

Met nog maar vier races te gaan, ligt McLaren op koers om dit jaar de constructeurstitel te pakken. Lando Norris vecht daarnaast ook nog steeds voor de coureurstitel, en dat leverde de afgelopen paar races al een aantal harde gevechten op de baan met naaste rivaal Max Verstappen op. Toch heeft de Brit zin in het Grand Prix-weekend in São Paulo.

“Het is geweldig om het weekend in te gaan na een P2-finish in Mexico”, blikt Norris vooruit, in het officiële McLaren-persbericht. “Het zijn een paar drukke weken geweest voor ons allemaal met opeenvolgende races, dus het is fijn om halverwege een sterk resultaat neer te zetten voordat we naar Brazilië gaan.” Het raceweekend in Brazilië is wederom een sprintweekend, en de McLaren-coureur hoopt daarom in São Paulo zijn slag te kunnen slaan.

Strijd gaat door

Ook teambaas Andrea Stella blikt terug op een ‘uitdagend, maar positief’ weekend in Mexico, ondanks de achtste finishplaats van Oscar Piastri. “We nemen alle positieve punten, zoals een succesvol upgradepakket en veel veerkracht, mee naar Brazilië. Ze motiveren ons om te blijven pushen in deze kritieke laatste paar races”, aldus de Italiaan.

McLaren blijft ook tijdens de laatste races scherp, want het team verwacht niet dat het vanaf nu van een leien dakje zal gaan. “Net zoals we hadden verwacht, ligt de strijd om het kampioenschap ongelooflijk dicht bij elkaar en onze concurrenten blijven zich ontwikkelen en zetten hun eigen stappen voorwaarts”, waarschuwt Stella. “We blijven echter gefocust op het werk dat voor ons ligt en houden ons hoofd koel om een snelle auto voor de coureurs en meer punten voor het team af te leveren.”

