Mocht McLaren dit jaar een vervangende coureur nodig hebben tijdens een raceweekend, dan kan het dit jaar een beroep doen op Mercedes-reserve Mick Schumacher.

Schumacher verloor zijn zitje bij Haas F1 na twee seizoenen. Aangezien dat het laatste ‘open’ zitje was, was er voor Schumacher geen mogelijkheid om fulltime op de grid te staan in 2023. Ferrari en Schumacher besloten hun samenwerking niet te verlengen, waardoor Schumacher de overstap kon maken naar Mercedes, waar hij dit jaar de reservecoureur is.

McLaren kon voorgaande jaren een beroep doen op de reservecoureurs van Mercedes, waardoor zij Stoffel Vandoorne of Nyck de Vries konden oproepen. Mercedes moest dit jaar echter op zoek naar een nieuwe reservecoureur, aangezien Vandoorne in de Formule E rijdt en bij Aston Martin de reservecoureur is terwijl De Vries voor AlphaTauri gaat rijden.

Mocht McLaren dit jaar een vervanger nodig hebben voor Oscar Piastri of Lando Norris, kan het team dus een beroep doen op Mick Schumacher. Als reservecoureur zal Schumacher veel uren in de Mercedes-simulator in Brackley werken. Bovendien zal de Duitser bij alle Grands Prix van 2023 aanwezig zijn om klaar te staan om in te stappen als invaller.

Schumacher ziet zijn reserverol bij Mercedes, en daarmee indirect ook voor McLaren, als een ‘nieuwe start’. “Ik ben ook gewoon blij en dankbaar voor het vertrouwen dat Toto en alle betrokkenen in mij stellen”, zei Schumacher na de aankondiging van zijn overstap naar Mercedes. “De Formule 1 is een fascinerende wereld en je stopt nooit met leren, dus ik kijk ernaar uit om meer kennis tot me te nemen en al mijn inspanningen in te zetten ten behoeve van Mercedes.”