Als het aan AlphaTauri-teambaas Franz Tost had gelegen, dan was Mick Schumacher de nieuwe teamgenoot geworden van Yuki Tsunoda. Volgens Tost heeft Schumacher namelijk dat wat nodig is om te slagen in de Formule 1.

Schumacher moest zich vorig jaar bewijzen bij Haas F1, aangezien zijn contract daar afliep. De Duitser scoorde zijn eerste punten en had een stap vooruit gezet sinds zijn debuutseizoen, maar dat mocht niet baten. Het Amerikaanse team wilde een meer ervaren coureur naast Kevin Magnussen en vond die in Nico Hülkenberg.

Lees ook: Wolff vergelijkt situatie Schumacher met De Vries

Voor Schumacher was er zo geen plek meer op de grid. Hij gaat dit jaar bij Mercedes als reservecoureur aan de slag, maar het had zomaar anders kunnen lopen. AlphaTauri-teambaas Franz Tost had de 23-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher graag bij zijn team gehad.

“Hij was voor mij persoonlijk al een onderwerp van gesprek”, zegt Tost tegen RTL. “Ik had Mick eigenlijk graag in de auto gehad”, geeft de Oostenrijker toe. Tost is ‘overtuigd van het talent van Schumacher’ en stelt dat hij ‘ook heeft wat nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1’.

Lees ook: Steiner bood Schumacher geen reserverol aan: ‘Zou goedkoop zijn geweest’

Wat die overstap van Schumacher naar AlphaTauri in de weg stond, wil Tost niet specifiek aanwijzen. “Er waren andere omstandigheden, politieke redenen”, blijft de teambaas vaag. Mogelijk speelde de relatie tussen Schumacher en Ferrari, waar hij jarenlang deel uitmaakte van de Driver Academy, een rol. “Het is nooit tot een verbintenis gekomen, maar persoonlijk heb ik een hoge dunk van hem.”

Tost gelooft dat Schumacher uiteindelijk goed terecht is gekomen met zijn reserverol bij Mercedes. Daar kan de Duitser ‘veel leren’ van het ‘heel goede team’. “Het is een van de beste teams in de Formule 1”, benadrukt Tost. “Hopelijk krijgt hij daar de kans om een paar keer de baan op te gaan.” Dat zou volgens de AlphaTauri-baas het zelfvertrouwen van Schumacher goed doen. “Hopelijk brengt dat hem op een later moment weer terug op de startgrid”, besluit de Oostenrijker.