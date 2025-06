McLaren laat officieel de aanvaring tussen Lando Norris en Oscar Piastri in Canada achter zich, en focust zich volledig op de GP Oostenrijk. Beide coureurs zeggen zin te hebben in het raceweekend op de Red Bull Ring, een circuit waar McLaren goede herinneringen aan heeft. Het was namelijk twee jaar geleden in Oostenrijk dat de renstal een aantal upgrades meenam, die vervolgens het team veranderde in titelkandidaten. ‘Dat weekend kan worden gezien als een keerpunt in onze reis om een wereldkampioen te worden’, concludeert teambaas Andrea Stella.

Het was hét moment waar zowel racefans als McLaren zelf al langer op zaten te wachten: de aanvaring tussen Oscar Piastri en Lando Norris in Canada. Het gevecht om de vierde plek eindigde voor vooral Norris echter in tranen. De Brit liep schade op tijdens zijn mislukte inhaalactie op zijn teamgenoot en kon zo zijn race niet afmaken. Piastri werd in Montréal nog wel vierde. Twee weken later legt McLaren de focus weer op de volgende race, de GP Oostenrijk, en spreekt in de voorbeschouwing niet meer over de gebeurtenissen in Montréal.

“Ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen in Oostenrijk deze week”, steekt Norris van wal. “Ik heb veel goede herinneringen aan het circuit. Het is ook weer de start van een volgende double header.” Een week na de Grand Prix in Spielberg staat Norris’ thuisrace de GP Groot-Brittannië op het programma. “Ik heb hard gewerkt aan de voorbereidingen samen met het team en tijd doorgebracht in de fabriek met mijn ingenieurs. Nu is het tijd om die informatie mee te nemen naar het circuit en een aantal sterke resultaten te boeken.”

‘Nog beter doen’

Ook teamgenoot Oscar Piastri kijkt niet meer terug naar het incident met Norris in Canada. “Vorig jaar werd ik tweede in Oostenrijk en het doel is om het dit jaar nog beter te doen”, vertelt de Australiër. De kampioenschapsleider reed een jaar geleden na de aanvaring tussen Norris en Max Verstappen achter George Russell over de finishlijn. “Ik wil deze reeks Europese races met voorsprong beginnen en het hele weekend aanvallen.”

Teambaas Andrea Stella kijkt ondertussen uit naar het Formule 1-debuut van Alex Dunne. De Ierse coureur mag tijdens de eerste vrije training plaatsnemen in de bolide van Lando Norris. “Het circuit in Spielberg is een circuit dat de afgelopen jaren een aantal positieve resultaten heeft opgeleverd voor ons team, met name het competitieve weekend dat we daar hadden in 2023”, aldus Stella. “Dat weekend kan worden gezien als een keerpunt in onze reis om een wereldkampioen te worden.”

Sinds de succesvolle upgrades aan de McLaren-bolide twee jaar geleden heeft de renstal de dominante positie in het veld overgenomen van Red Bull. Toch loopt McLaren liever niet op de zaken vooruit. “We zijn bijna halverwege het seizoen en ondanks dat we beide kampioenschappen leiden, nemen we niets voor lief”, vervolgt Stella. “Daarom is het belangrijk dat we volledig gefocust de GP Oostenrijk ingaan en ons bewust zijn van de concurrentie van andere teams die vooraan op de grid strijden.”

