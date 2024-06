Ook in Spanje maakte het team van McLaren weer een vliegende start – tot grote ergernis van concurrent Red Bull. De Britse renstal zit de regerend wereldkampioenen al een aantal weken in de weg. Ook in de vrije trainingen leek het team van Max Verstappen zich maar moeilijk te kunnen meten met Lando Norris en Oscar Piastri. De McLaren-coureurs voorspellen opnieuw een spannende race.

LEES OOK: VT2 GP Spanje: Zorgen en vraagtekens blijven voor Red Bull en Max Verstappen

“Het was prima”, reflecteerde Lando Norris op de openingsdag van het raceweekend – de McLaren-coureur eindigde bovenaan tijdens VT1 in Spanje. In de middagsessie reed hij naar de derde tijd, achter Carlos Sainz en aanvoerder Lewis Hamilton. “Het is nooit makkelijk racen onder deze omstandigheden”, doelde hij op de brandende zon die het circuit de hele dag verwarmde. “De banden worden snel te heet, maar vooralsnog is dit een lekker begin van het weekend.”

Toch waant Norris zich nog geen winnaar, de verschillen met Ferrari, Red Bull én Mercedes zijn klein. Daarbij wist kampioen Max Verstappen hem al meerdere keren af te troeven in de race. “Het wordt waarschijnlijk weer heel spannend”, voorspelde Norris. “We kunnen wat kleine dingetjes verbeteren, maar ik verwacht dat het net zo close zal zijn als in Canada.”

LEES OOK: FOTOSERIE: Lando Norris steelt de show in aanloop naar GP Spanje

‘Zitten er goed bij’

Ook Oscar Piastri heeft hoge verwachtingen van het weekend. De McLaren-coureur geeft toe dat de eerste trainingssessies in Spanje geteisterd werden door de hoge temperaturen, maar weet ook dat de marges met de concurrentie weer minimaal zijn. “Het was extreem warm, waardoor er veel minder grip lag dan verwacht”, reageerde hij. “Ik denk dat we er goed bij zitten, al zal het weer erg spannend worden.”

“We zullen hier en daar wat dingetjes moeten verbeteren om echt mee te doen voor de eerste startplek”, gaf hij toe. “Ik ga ervan uit dat de sessies op zaterdag weer net zo spannend zullen worden. Voor de race geldt natuurlijk hetzelfde.”

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).