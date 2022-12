Bij McLaren maakt men zich nog geen zorgen om een mogelijk vroegtijdig vertrek van Lando Norris. McLaren-CEO Zak Brown is ervan overtuigd dat het team Norris een winnende auto kan bezorgen, waardoor hij de Britse coureur niet zomaar naar een ander team ziet overstappen.

Norris heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen bij McLaren en zag dat beloond worden met een contract dat tot en met 2025 loopt. Dat hij een gewilde coureur is, bleek uit het feit dat Red Bull eerder al gesprekken heeft gevoerd met de Brit, maar die liepen op niets uit.

Bij McLaren was het de bedoeling dat CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl tot en met 2025 zouden samenwerken met Norris, maar met het afscheid van Seidl, die CEO is van Alfa Romeo-Sauber, is het de vraag of Norris nog vertrouwen heeft in het project. Maar daar maakt Brown zich geen zorgen om.

“Nee, omdat ik geloof dat we hem een winnende auto zullen geven”, zegt Brown tegen Motorsport.com. “We hebben een contract voor de lange termijn en volgens mij voelt hij zich op zijn gemak in het team. Natuurlijk leggen we onszelf ook druk op. We willen niet alleen hem een winnende auto bezorgen, maar ook onszelf.”

Brown is ervan overtuigd dat McLaren en Norris ‘op weg zijn om dat doel te bereiken’. “Hij weet welk pad wij volgen en hij is met ons op deze reis gegaan. Het zou te vroeg zijn om ons daar nu al zorgen om te maken”, doelt hij op een mogelijk vroegtijdig vertrek van de gewilde Brit.