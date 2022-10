Van een redelijke achterstand naar een kleine voorsprong: voor McLaren kon de Grand Prix van Singapore niet veel beter. Het team profiteerde optimaal van de unieke dubbele uitvalbeurt van Alpine, tot blijdschap bij Daniel Ricciardo en Lando Norris.

McLaren keek voor de Grand Prix van Singapore nog tegen een achterstand van achttien punten aan ten opzichte van Alpine, maar heeft de Franse renstal nu zelfs ingehaald en staat nu vier punten vóór. Lando Norris en Daniel Ricciardo tekenden op het vochtige Marina Bay Street Circuit voor de vierde en vijfde plek, waarmee ze het resultaat van Imola – ook 22 punten – evenaarden.

“Dit hadden we nodig”, zegt een tevreden Ricciardo, die van de zestiende plek moest komen. “Hoewel ik uitkijk naar Japan wil ik heel graag van deze genieten. Ik voel me heel goed door dit resultaat, het heeft even geduurd. Volgens mij was mijn laatste top-vijf finish vorig jaar in Saoedi-Arabië… Ik had er dit seizoen nog geen, wat een beetje triest is. Maar we weten wat voor jaar het is geweest en ik was wel toe aan wat geluk”, glundert de goedlachse Australiër.

Het pakte voor Ricciardo en McLaren allemaal ‘goed uit’ en het voelt voor de coureur uiteraard ‘goed om weer in de punten te eindigen’. “Dit was een erg belangrijke dag voor ons team. We gaan dus tevreden weg.”

Teamgenoot Lando Norris, die dus vierde eindigde, prijst de prestaties van Ricciardo. “Hij heeft geweldig werk geleverd, we hebben vandaag gemaximaliseerd”, zegt Norris. “Ik had het zelf letterlijk niet beter kunnen doen. Iedereen heeft geweldig werk geleverd, ook ons strategisch team. We hebben vandaag gemaximaliseerd terwijl anderen om ons heen problemen hadden. Het was een geweldig weekend, maar geen makkelijke. Het voelde eerst nog als een van onze slechtste, maar het eindigde bijna als een van onze beste van het jaar”, aldus de Brit.

