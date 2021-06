McLaren zal naast de Formule 1 en IndyCar volgend jaar ook actief zijn in de elektrische offroad-klasse Extreme E. Het Britse merk heeft zich ingeschreven voor het tweede seizoen van Extreme E.

Extreme E is een elektrische raceklasse waarbij SUV’s racen op de meest afgelegen plaatsen ter wereld. Het eerste seizoen vindt momenteel plaats. Na twee wedstrijden staat het Rosberg Xtreme Racing-team van Nico Rosberg aan het leiding in het kampioenschap, voor de teams van Lewis Hamilton (X44) en Jenson Button (JBXE).

Vanaf 2022 treedt McLaren als tiende team toe tot het elektrische off-roadkampioenschap. “De beslissing om deel te nemen aan Extreme E volgt op een gedetailleerde evaluatie van het kampioenschap door McLaren. Die gebeurde aan de hand van een reeks strategische, economische en operationele criteria”, meldt het team bij de aankondiging van haar deelname.

McLaren wil met haar deelname aan Extreme E ook verder inzetten op duurzaamheid en gelijkheid. Zo noemt het team onder meer de ‘eigen duurzaamheidsmissie en diversiteit, gelijkheid en inclusie’ enkele belangrijke factoren die mee hebben gespeeld in de beslissing om toe te treden tot het elektrische kampioenschap.

“Vanaf het moment dat de Extreme E werd aangekondigd, hebben we de voortgang ervan op de voet gevolgd”, vertelt McLaren-CEO Zak Brown. “Tegelijkertijd kunnen we een nieuw publiek bereiken met een innovatief raceformat en komen we in contact een nieuwe generatie fans.”

“Hoewel de Formule 1 altijd in het middelpunt van onze wereld zal blijven staan, is onze intrede in Extreme E een toevoeging aan de McLaren-franchise en zal het al onze programma’s aanvullen en helpen ondersteunen”, aldus Brown.

