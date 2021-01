Jenson Button derde wereldkampioen F1 die toetreedt tot Extreme E

Na Nico Rosberg en Lewis Hamilton richt ook Jenson Button een Extreme E-team op. De elektrisch off-road raceklasse heet zo een derde wereldkampioen Formule 1 welkom. Het team van Button krijgt de naam JBXE.

Net als Nico Rosberg zal Jenson Button zijn team managen en ook zelf instappen in een elektrische off-road bolide. Lewis Hamilton beperkt zijn rol bij zijn team X44 tot een functie achter de schermen.

Jenson Button combineert de Extreme E met zijn nieuwe rol als Williams-adviseur, Formule 1-analist voor Sky Sports en zijn verplichtingen in het Britse GT-kampioenschap en de vernieuwde DTM. Over tien weken, op 3 en 4 april, vindt in Saoedi-Arabië het eerste Extreme E-event plaats.

De kleurstelling van JBXE, zoals het Extreme E-team van Button heet, zullen veel mensen bekend voorkomen. Net als bij zijn DTM- en GT-team kiest de Brit voor wit en fluorescerend geel, de kleuren van de Brawn GP-auto waarmee Button in 2009 wereldkampioen werd.

