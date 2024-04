Het team van McLaren rijdt dit weekend met een speciale livery over het circuit van Suzuka. Kunstenaar MILTZ ontwierp een frisse kleurstelling als onderdeel van de Driven by Change campagne van het team. De MCL38 is in Japan voorzien van blauw-witte details, geïnspireerd door traditionele Japanse kalligrafie.

De livery van de MCL38 is grotendeels hetzelfde gebleven. De overwegend zwarte bolide is met zijn oranje vleugels en neus onmiskenbaar McLaren. Toch zijn er voor de GP van Japan extra details aangebracht. Hier en daar zien we blauw-witte stickers naar het design van de Japanse kunstenaar MILTZ, die zich heeft laten inspireren door Edomoji. Edomoji is een vorm van Japanse kalligrafie, die in deze livery de snelheid van de McLaren moet verbeelden.

De nieuwe livery is onderdeel van de Driven by Change campagne van McLaren. In het kader van het stimuleren van creativiteit biedt het team internationale kunstenaars de kans om zichzelf te promoten in de motorsport. Voor MILTZ biedt de campagne een unieke mogelijkheid om zijn kunsten aan een internationaal publiek te tonen. “Dit is het grootste internationale project dat ik ooit heb gedaan!”, laat hij weten middels een persbericht. “Terwijl ik mijn profiel als kunstenaar blijf opbouwen, wil ik dat mijn kunstwerken de rijke tradities van de Japanse kalligrafie vertegenwoordigen.”

Met gewichtsbesparing in het achterhoofd blijft de nieuwe livery van MILTZ bij een paar stickers. Zonde natuurlijk, de MCL38 had er ongetwijfeld nóg meer uitgesprongen als de hele bolide was aangepakt. Bekijk het hele design hieronder.

