McLaren staat voor een raadsel: ‘We zijn trager geworden door de updates’

McLaren heeft het wat lastiger de afgelopen weken. In Mugello en Sotsji kwam het Britse team snelheid tekort en ook in Duitsland heeft de renstal het moeilijk. McLaren nam updates mee naar Rusland en die hebben volgens Carlos Sainz een negatief effect op de prestaties van de auto.

Renault is McLaren op pure snelheid voorbijgestreefd en tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Eifel wist zelfs Charles Leclerc de McLarens te verslaan. Lando Norris wist zich zonder de updates als achtste te kwalificeren en Carlos Sainz werd met de updates tiende.

Carlos Sainz is bezorgd over de updates. “Ik gebruikte de nieuwe onderdelen en Lando de oude. Het heeft me echt tijd gekost. Normaal gesproken als je nieuwe onderdelen op je auto hebt, dan hoop je sneller te zijn dan je teamgenoot”, vertelt Sainz aan Movistar.

“We zagen het ook al in Rusland bij Lando. Het kostte hem daar ook tijd. We moeten het uitgebreid gaan analyseren”, aldus de Spanjaard.

