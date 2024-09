McLaren-teambaas Andrea Stella betreurt een mislukte kwalificatie voor Lando Norris. De Engelsman, die nota bene vecht voor zijn eerste wereldtitel, vertrekt in Azerbeidzjan vanaf de zeventiende startplek. Door een gele vlag moest hij zijn snelle rondje in Q1 afbreken, waardoor hij bleef steken bij de laatste vijf. Stella laat het er niet bij zitten en stapt naar de FIA om verhaal te halen.

“Het is een bittere pil om te slikken”, zei de McLaren-topman tegen Sky Sports. “De auto van Norris staat morgen achteraan op de grid. We zullen ons best doen om weer in de punten te komen, en de impact van deze kwalificatie te minimaliseren, maar het is duidelijk een heel ongelukkige dag voor Lando (Norris, red.). We gaan nu met de FIA bespreken waarom er op dat moment een gele vlag werd getoond – die is ons namelijk extreem kostbaar geworden.”

‘Had niet mogen gebeuren’

“Hij werd pas op het allerlaatste moment gehesen”, vervolgde Stella zijn relaas. “We hebben het gecontroleerd in onze systemen. We gaan met de FIA overleggen waarom er in die situatie überhaupt een gele vlag werd getoond.” Het was de Alpine van Esteban Ocon die voor een gele vlag zorgde, al was de situatie weer onder controle toen Norris voorbijkwam. De 24-jarige coureur had dat moment al gas teruggenomen en zijn snelle ronde afgebroken.

“De gele vlag is helemaal niet nodig als een auto gewoon langzaam rijdt”, aldus Andrea Stella. “Ik geloof dat iedereen zijn best heeft gedaan, maar dit had volgens de reglementen niet mogen gebeuren.” Oscar Piastri, die wel zeker was van een plekje in Q2, reed uiteindelijk naar de tweede tijd. “We moeten maar gewoon doorgaan”, verzuchtte de McLaren-teambaas. “We gaan morgen ons best doen om een paar goede punten te pakken.”

