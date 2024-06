De hele Formule 1-wereld wacht op nieuws van Carlos Sainz – de Ferrari-coureur wordt in 2025 vervangen door Lewis Hamilton en heeft nog geen nieuw contract. Sainz zegt tevreden te zijn met de aanbiedingen die hij nu heeft, maar de opties lijken langzaam te slinken. Ook bij McLaren, het team waar de Spanjaard twee jaar heeft gereden, hopen ze dat hij binnenkort een handtekening zet.

Carlos Sainz reed tussen 2019 en 2020 voor McLaren – naast goede vriend Lando Norris was hij destijds goed voor twee podiums, waaronder een tweede plaats in Monza. Andrea Stella heeft nog altijd veel ontzag voor de Spaanse coureur. Tijdens het raceweekend in Canada prees de teambaas hem voor zijn kundigheid. Sainz’ feedback zou onmisbaar zijn geweest in de ontwikkeling van het team.

“Sainz is sowieso een interessante coureur”, aldus de McLaren-topman. “Zijn belangrijkste vaardigheid is zijn rationaliteit. Hij bedenkt van tevoren hoe hij de snelste rondetijd kan rijden en hoe hij beste kan racen. Dat combineert hij met een geweldig instinct.” De feedback die Sainz vervolgens doorgeeft aan het team is van onschatbare waarde geweest voor McLaren.

“Hij weet zijn bevindingen altijd goed te communiceren”, legde Stella uit. “Daar kun je als team echt wat mee. Ik denk dat die eigenschappen heel belangrijk zijn geweest voor ons.” Waar Sainz deze kwaliteiten in de toekomst kan toepassen, is nog onduidelijk. Sauber en Williams lijken de enige reeële opties voor de drievoudig racewinnaar. Laatstgenoemde focust zich op het zo snel mogelijk vastleggen van de smooth operator.

