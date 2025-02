McLaren-CEO Zak Brown benoemt één groot voordeel dat McLaren heeft ten opzichte van twee naaste concurrenten Red Bull en Mercedes aankomend seizoen. De twee topteams staan namelijk met minder ervaren debutanten aan de startlijn vanaf de openingsrace in Melbourne. Brown verwacht dat beide coureurs wel eens een ‘rookie-weekend’ kunnen hebben, wat voordelig zou zijn voor McLarens jacht naar een tweede constructeurstitel op rij.

Er staan in 2025 maar liefst zes rookies op de grid, waaronder de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes: Andrea Kimi Antonelli. Liam Lawson, met nog maar elf gereden Grands Prix op zijn naam, is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. McLaren ziet daarom wel een groot voordeel dat het Britse team heeft ten opzichte van twee van zijn naaste concurrenten.

LEES OOK: Norris hint op spanningen binnen McLaren: ‘Piastri is hongerig naar een titel’

“Het is duidelijk dat Kimi (Antonelli, red.) een rookie is en dat Liam, laten we zeggen, onervaren is in plaats van een rookie. Ik denk dat het vanuit het oogpunt van de constructeurs waarschijnlijk een grotere uitdaging zal zijn om 24 races te rijden”, vertelt McLaren-CEO Brown. “Ze zullen onvermijdelijk een paar rookie-weekenden hebben.” Toch verwacht de Amerikaan dat zowel Lawson als Antonelli een kans heeft om alsnog een race te winnen.

Hamilton

En wat zijn Browns verwachtingen van Lewis Hamilton, een ervaren coureur maar eentje die wel dit jaar bij een nieuw team op de grid staat? “Ik verwacht zeker dat Lewis een kanshebber voor het coureurskampioenschap zal zijn”, aldus Brown. “Ik denk dat wij en Ferrari vorig jaar zijn geëindigd met niets tussen ons in. Dat zal zo blijven, denk ik.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.