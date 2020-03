Mediapas: Permanente perspas ophalen

In onze nieuwe videorubriek ‘Mediapas’ neemt FORMULE 1 je mee achter de schermen. Met het openingsweekend in Australië voor de deur is het voor FORMULE 1 weer tijd om de wereld rond te reizen in het spoor van de koningsklasse van de autosport. Onze verslaggever Daan de Geus is in Melbourne om alle ontwikkelingen van dichtbij te volgen. Eerste punt op de agenda, het ophalen van de perspas. FORMULE 1 behoort tot het selecte clubje dat een permanente pas krijgt, dit seizoen zelfs twee! Daan neemt je mee door Melbourne.

