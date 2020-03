Video: Een rondje rond Albert Park met Max Verstappen

Nog 3 dagen en de coureurs maken de eerste meters tijdens het openingsweekend van het nieuwe F1-seizoen. Rond Albert Park zal duidelijk worden hoe de krachtsverhoudingen zijn. Max Verstappen lijkt klaar voor de seizoensopener, dat toont zijn foutloze ronde rond het virtuele Albert Park Street Circuit. Rij mee met de Nederlander.



Ride with @Max33Verstappen for a virtual lap of Albert Park powered by @Citrix 👊 #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/tVVpUsVErD

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) March 10, 2020