Red Bull-teambaas Laurent Mekies hoopt dat de Formule 1 gauw weer teruggaat naar ‘voluit kwalificeren’. Onder de nieuwe reglementen kunnen coureurs, dankzij het energiebeheer, namelijk niet meer op het scherpst van de snede een snelle kwalificatieronde neerzetten. Volgens Mekies zal een aanpassing van het reglement op het gebied van de kwalificaties uiteindelijk ook tot beter racen leiden, al zal het nog wel even duren: ‘Moeten het voor het 2027-seizoen oplossen’.

Het nieuwe Formule 1-reglement kwam dit jaar al regelmatig onder vuur te liggen. Zo noemde Max Verstappen de 2026-uitdagers eerder al ‘Formule 1-onwaardig’, terwijl Lando Norris het nieuwe racen bestempelde als ‘jojoën’. Het kwalificeren onder de nieuwe regels is voor veel coureurs geen plezier, omdat ze – dankzij het nieuwe energiebeheer – niet meer voluit een snelle ronde kunnen rijden. Coureurs moeten namelijk in bochten van het gas af om de batterij te kunnen opladen.

“Er is één ding waar we het volgens mij allemaal over eens zijn – alle teams en de sport als geheel: de FIA, de F1 en de coureurs – en dat is dat we allemaal graag zouden zien dat de kwalificatie een kwalificatie op volle snelheid wordt, of zo dicht mogelijk in de buurt daarvan,” pleit ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies voor verandering. “Dat is het eerste waar we ons als sport op proberen te richten.”

Effect op de races

Volgens de Fransman zal een betere kwalificatiesessie zich dan automatisch ook vertaling in minder ‘kunstmatig’ racen. “Wat er dan gebeurt, is dat zodra je je prestaties verbetert, of zodra je op een niveau komt waarop je voluit kwalificeert, je automatisch een race krijgt met mogelijk iets minder tactisch spel”, legt Mekies uit. “De mate van tactisch spel in de race kun je waarschijnlijk aanpakken, en daarover lopen de meningen in de pitstraat sterk uiteen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we dichter bij een kwalificatie op volle snelheid komen. Dat is wat we op dit moment als sport proberen te bereiken.”

2027

Hoewel veel fans het liever vandaag dan morgen al reglementswijzigingen voor het kwalificeren doorgevoerd zien worden, denkt Mekies dat het belangrijker is om ook naar het grotere plaatje te kijken. “Persoonlijk vind ik dat de nadruk moet liggen op hoe we dit voor 2027 goed kunnen oplossen, want we hebben nog tijd genoeg om er iets aan te doen als we dat willen aanpakken en in 2027 voluit willen gaan in de kwalificaties,” voegt hij eraan toe. “Dan zijn er vast nog een aantal dingen die we in 2027 kunnen doen.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

