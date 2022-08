Ondanks enkele tegenvallende resultaten en pijnlijke uitvalbeurten is de stemming binnen Ferrari volgens sportief directeur Laurent Mekies ‘opperbest’.

Een perfect seizoen is het zeker niet voor Ferrari. De Italiaanse renstal schoot snel uit de startblokken, maar uitvalbeurten en strategische blunders kostten het team kostbare punten. Met nog negen races te gaan moet Charles Leclerc een achterstand van tachtig punten op Max Verstappen zien goed te maken terwijl het team bij de constructeurs moet vrezen voor het opdoemende Mercedes.

Ondanks alles heerst er een positieve sfeer binnen Ferrari, stelt sportief directeur Laurent Mekies. “De stemming in het kamp is opperbest, want mensen als Charles, Carlos, Mattia (Binotto, red.), deze jongens sturen het team in alle situaties,” zegt Mekies. “Je hebt goede momenten, je hebt slechte momenten, en ik denk dat het verschil komt door dit soort leiderschap.”

“Zij zijn in staat om, wat er ook gebeurt, de reset-knop in te drukken, iedereen bij elkaar te brengen, terug te kijken op wat er is gebeurd, ervan te leren en met een glimlach en met meer motivatie dan de race ervoor naar de volgende race te gaan kijken”, voegt Mekies toe.

Het seizoen begon met name voor Sainz dramatisch. De Spanjaard viel in Australië en op Imola uit na eigen fouten, maar herpakte zich snel en stond regelmatig op het podium. Wat er voor hem dan nodig was om die knop om te draaien? “In eerste instantie komt het door Carlos’ vermogen om te analyseren wat de auto doet en wat hij ervan nodig heeft”, legt Mekies uit.

“En dan is hij niet alleen in staat om het te voelen, maar hij is ook in staat om het te communiceren naar de engineers. Langzaamaan zijn we in staat geweest om dat om te zetten in acties in de manier waarop we de auto instellen, en in de manier waarop we misschien een aantal van de ontwikkelingen tweaken”, aldus Mekies.