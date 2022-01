Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, verwacht dat coureurs dit jaar het verschil kunnen maken dankzij de nieuwe technische regels. Met name door het grondeffect zouden de coureurs zich kunnen onderscheiden, stelt Mekies.

Dit jaar krijgen de teams te maken met nieuwe technische regels. Het was de bedoeling dat deze regels vorig jaar al van kracht zouden gaan, maar het coronavirus zorgde voor wat uitstel. De bolides zullen er een stuk anders uit zien dan de afgelopen jaren. Het moet zorgen voor betere races en kleinere onderlinge verschillen, mede doordat de teams op bepaalde vlakken minder vrijheid hebben dan voorgaande jaren.

“Er is absoluut veel minder vrijheid,” zegt Laurent Mekies, sportief directeur bij Ferrari, tegen Motorsport-Total. “We zijn allemaal opgewonden omdat het heel anders zal zijn dan afgelopen jaar.”

Een van de grootste veranderingen is de terugkeer van het zogenaamde grondeffect. Dat zorgt ervoor dat de auto’s meer aan de grond gezogen worden en meer downforce genereren, maar het risico op schade is ook een stuk groter. “De balans is moeilijker, het verschil tussen hoge en lage snelheid is moeilijker. Dus ik denk dat het in het begin moeilijker voor ze zal zijn”, aldus Mekies. Deze verandering zorgt er volgens hem wel voor dat de coureurs meer verschil kunnen maken. “Het zal interessant zijn om te zien hoe dit de prestaties van de coureurs zal beïnvloeden. We hebben in het verleden gezien dat coureurs het heel goed deden met het ene reglement en meer moeite hadden met het andere.”

Omdat er weinig vrijheden zijn voor het team, vreesden Formule 1-fans dat de auto’s te veel op elkaar zouden lijken. Het is volgens Mekies dan ook verstandig om in 2023 te evalueren hoe dat in 2022 is geweest en of het beter kan. “Hoeveel zullen de auto’s van elkaar verschillen? Dat valt nog te bezien”, legt Mekies uit. “Ik denk dat we de eerste keer genoeg verschillen zullen zien om ons allemaal tevreden te stellen. Maar aan het begin van 2023 moeten we goed kijken of er nog genoeg differentiatie en ruimte is voor de teams om het verschil te maken”, aldus de Fransman.