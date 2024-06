Na een verrassend goed weekend in Montréal lijkt Mercedes ook in Spanje weer back in business. Lewis Hamilton reed op een snikheet Circuit de Barcelona-Catalunya naar de snelste tijd in de tweede vrije training. Waar zijn W15 de afgelopen weken te wensen overliet, lijkt de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels zijn draai gevonden te hebben.

“De eerste vrije training was niet veel soeps”, reflecteerde Lewis Hamilton achteraf. De Mercedes-coureur kwam tijdens de openingssessie niet verder dan de zevende plaats. “Gelukkig was het wel heel leerzaam. Ik denk dat we wat cruciale aanpassingen hebben kunnen maken, de auto voelt nu fantastisch.” Hamilton is zichtbaar enthousiast over zijn eerste tijd in VT2. De afgelopen maanden was het lachen hem vergaan, maar na de vrijdag kan de Britse coureur zeker tevreden zijn.

“De baan was echt heel heet, wat het niet makkelijker maakte voor de banden”, vervolgde hij. “Zeker in de longruns was het zwaar, maar ik denk alsnog dat we er goed bij zitten. Ik hecht niet heel veel waarde aan deze rondetijden, het belangrijkste is dat de auto een stuk beter voelt. We zullen nog wel wat werk moeten verrichten voordat we Red Bull, Ferrari en McLaren straks kunnen bijhouden, maar het is goed om te zien dat we allemaal tevreden zijn met de auto.”

Ook teambaas Toto Wolff is blij met de progressie van de afgelopen weken. “We hebben goede stappen gemaakt sinds Imola”, aldus de Oostenrijker. “Iedere week is er een stukje performance bijgekomen. Ik denk dat we allemaal verrast waren door onze snelheid in Montréal. Dat gezegd hebbende, Canada is wel een uniek circuit. Hopelijk kunnen we stappen blijven maken zodat we ons kunnen meten met de rest van de topteams.”

