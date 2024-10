Mercedes kende een teleurstellend weekend in Austin. Ondanks een veelbelovende vrijdag, waarop George Russell zijn auto bijna op sprintpole zette, bracht de rest van het weekend weinig goeds. Na een weinig indrukwekkende sprintrace reed Russell zijn geüpgradede W15 kapot in de kwalificatie. Teamgenoot Lewis Hamilton deed het niet veel beter; door een onhandige spin maakte hij al vroeg een einde aan zijn Grand Prix. Teambaas Toto Wolff betreurt een behoorlijke vormdip.

“Het is helemaal niet goed”, zei de Mercedes-topman na de race tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Voor de zomerstop waren we het snelste team, maar sindsdien zijn we onszelf een beetje kwijtgeraakt. Bij Ferrari is het precies andersom.” De Italianen introduceerden geen grote upgrades tijdens de GP van de Verenigde Staten, maar behaalden zondag wel een één-tweetje. “Dit is echt een van de slechtste weekenden ooit voor mij”, aldus Wolff. “Een sportief dieptepunt.”

LEES OOK: Russell reflecteert op zwaar seizoen: ‘We racen met een onvoorspelbare auto’

George Russell wist de schade te beperken door als zesde over de streep te komen. Teamgenoot Lewis Hamilton had zichtbaar moeite met de nieuwe upgrades op zijn auto en spinde al vroeg uit de race. “Ik denk niet dat de upgrades fundamentele problemen hebben”, legde Wolff later uit. “Het gaat meer om de interactie tussen de aerodynamische en de mechanische onderdelen. Daarom gaan we deze update gewoon verder doorontwikkelen.”

Wachten op nieuwe onderdelen

Door de crash van Russell zit Mercedes wel met een tekort aan onderdelen. Alles wijst erop dat het team tijdens de aankomende race in Mexico opnieuw met twee verschillende specificaties moet gaan rijden. “Het is duidelijk dat we een vloer gaan missen”, legde Wolff uit. “Die moet terug naar het Verenigd Koninkrijk en zal gerepareerd worden voor Brazilië. Logischerwijs zou Lewis (Hamilton, red.) met de nieuwe onderdelen blijven rijden, maar ik weet niet of hij daar honderd procent achter staat. Dat zullen we nog even moeten bespreken.”

LEES OOK: Hamilton over ongelukkige uitvalbeurt in Austin: ‘Ben nog nooit in een race gespind’

Hamilton spinde zondag al vroeg van de baan en eindigde zijn race in het grind. Een ongebruikelijke fout, vertelde hij achteraf. Volgens Toto Wolff had het incident vooral te maken met de upgrades. “Hij was niet eens aan het pushen, dus volgens mij kon dit geen fout van Lewis (Hamilton, red.) zijn. We konden qua pace sowieso weinig betekenen”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!