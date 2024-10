Het seizoen van Mercedes is er eentje vol contrasten. Van hoogtepunten vlak voor de zomerstop naar een lastige periode waarin het team niet meer aan die vorm heeft kunnen tippen. Tijdens het raceweekend in Austin is het opnieuw niet gegaan zoals gehoopt. George Russell heeft zijn frustratie geuit over het grillige en onvoorspelbare karakter van de auto.

Een teleurstellende kwalificatie eindigt in een comeback

Russell leek op koers voor een sterke kwalificatie totdat hij in de voorlaatste bocht van de baan schoot en zijn bolide beschadigde. Het gevolg? Een start vanuit de pitstraat, omdat Mercedes de auto niet op tijd heeft kunnen herstellen. Ondanks deze tegenvaller is de Brit erin geslaagd zijn race te redden door als zesde over de streep te komen.

“Ik ben tevreden met de race zelf,” heeft Russell na afloop vastgesteld. “We wisten niet precies wat we konden verwachten na die start uit de pitstraat, zeker omdat we met oudere onderdelen hebben gereden die we al lang niet meer hebben gebruikt. Maar om dan alsnog vóór een Red Bull te eindigen, dat voelde goed.”

De crash van Hamilton onderstreept de problemen

Naast Russell heeft ook teamgenoot Lewis Hamilton een moeilijk weekend gehad. Hamilton maakt zelden een fout, maar in de openingsfase van de race kwam hij in de problemen en crashte. Russell vind het opvallend: “Lewis maakt eigenlijk nooit fouten, dus als het hem ook overkomt, weet je dat er iets niet goed zit met de auto. We worstelen nu gewoon met een onvoorspelbare auto die niet consistent is.”

De onvoorspelbaarheid van de Mercedes heeft het team de laatste tijd flink parten gespeeld. Russell benadrukt dat dit niet alleen het rijden moeilijker maakt, maar ook het vinden van de juiste afstelling is een enorme uitdaging.

Op zoek naar stabiliteit

Voor Russell is het duidelijk dat Mercedes op zoek moet naar meer stabiliteit. “We hebben gewoon een auto nodig die voorspelbaarder is,” stelt de Brit. “Op dit moment gaan we elke race in zonder echt te weten waar we staan. Dat maakt het zwaar, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. We zitten echt in een emotionele rollercoaster.”

Volgens Russell heeft de auto wel potentieel, maar de wisselvalligheid van de prestaties zorgt voor verwarring. “Het is frustrerend, want soms hebben we ineens een competitieve auto en weten we niet waarom, en andere keren zitten we ver achter en is het een raadsel wat er fout gaat.” Met het oog op de komende race in Mexico is Russell hoopvol dat het team stappen kan zetten om de problemen beter te begrijpen. “We gaan in Mexico proberen antwoorden te vinden op de vragen waar we nu mee worstelen.” Het team blijft hard werken om consistentie te vinden en hoopt snel weer vooraan mee te strijden.

