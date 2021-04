Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn blij met de progressie die het team boekt. Na de eerste dag op Imola zijn ze een stuk beter over hun W12-bolide te spreken dan bij de openingsrace in Bahrein. “We hebben nog dezelfde soort problemen, maar we hebben er minder last van.”

Dat verklaart Bottas, vrijdag in zowel de eerste als tweede training de snelste man op de baan. “De auto voelde hier op de eerste dag veel beter dan op de eerste dag in Bahrein.” Deels komt dat omdat het, uiteraard, een ander circuit is, zegt hij. Al heeft Mercedes ook ‘wat aerodynamische updates gebracht’, verklapt trackside engineering director Andrew Shovlin. “Die werkten ook gelijk correct”, laat hij tevreden optekenen.

“Beide coureurs lijken verder redelijk tevreden met hoe de auto functioneert”, is Shovlin daar blij mee. Zoals altijd zijn er echter verbeterpunten, bij Mercedes vooral wat betreft de zachte banden. “Daar hebben we over een enkele ronde nog niet alle grip uit weten te halen.” De banden op temperatuur krijgen, blijft ook lastig, ongeacht de compound. “Al ontbeert het ons hier in tegenstelling tot in Bahrein in elk geval niet aan grip aan de achterkant.”

Titelverdediger Hamilton haalt op zijn beurt net als Bottas aan dat Imola Mercedes beter ligt dan Bahrein. “Ik denk dat het circuit in die zin onze kant op is gekomen.” Wat zowel Hamilton als Bottas verder denkt, is dat de vrijdag geen goed beeld heeft gegeven van het tempo van rivaal Red Bull. “Volgens mij hadden zijn twee rommelige sessies”, zegt Hamilton. “Het wordt interessant om te zien hoe snel ze zaterdag zijn.” Bottas: “Ik twijfel er niet aan dat ze snel zijn.”

