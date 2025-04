Na Ferrari komt ook topteam Mercedes met de eerste grote upgrades aan hun W16. Technisch directeur James Allison onthult dat de Duitse renstal ernaar streeft om de updates tijdens het Grand Prix-weekend in Imola op de bolide te schroeven. De Brit waarschuwt daarbij wel gelijk dat Mercedes het zich niet kan veroorloven om zich nog helemaal op de 2025-uitdager te focussen.

Met al twee podiumplaatsen, dankzij Mr. Consistency George Russell, en een tweede plek in het constructeurskampioenschap, is Mercedes helemaal niet zo slecht aan 2025 begonnen. De Duitse renstal hoopt echter zelf het gat naar het sterkere McLaren nog wel te kunnen overbruggen, en neemt daarom een eerste grote upgrade mee naar Imola.

“We zijn zeker van plan om een redelijke hoeveelheid spullen mee te nemen voor Imola”, onthult technisch directeur James Allison aan Motorsport.com. “Maar er zijn ook wat dingen voor dit weekend (in Bahrein, red.). Niets zo flitsend of zo goed zichtbaar als een vloer. Maar wel dingen waarvan we graag willen weten hoe ze presteren.” Allison lijkt hiermee naar de nieuwe vloer voor de GP Bahrein van concurrent Ferrari te verwijzen.

Focus op 2026

In 2026 gaat een nieuw reglement van kracht, waardoor teams het zich niet kunnen veroorloven om zich alleen maar op de 2025-bolide te focussen. Zo ook Mercedes. “(De huidige generatie auto’s, red.) hebben nog maar 21 races te gaan en dan zijn ze klaar. We proberen zoveel mogelijk te doen aan de auto in dit eerste deel van het jaar en misschien dat we daarna nog wat kunnen doen, maar het is vooral nu werk leveren voor de toekomst.”

Betekent dat de W16 daardoor helemaal niet meer sneller zal rijden later in het seizoen? “Gelukkig is er, zelfs zonder de geometrie van de auto te veranderen, nog behoorlijk wat rondetijd te halen door gewoon goed af te stellen”, besluit Allison.

