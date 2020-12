Mercedes denkt niet aan teamorders: ‘Bottas en Russell zijn vrij om te racen’

Valtteri Bottas en George Russell zijn ‘vrij om te racen’, zo verzekert Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker vreest niet dat er rivaliteit zal ontstaan tussen de twee en ziet het als een verplichting om geen teamorders op te leggen: “Dat is wat we iedereen verschuldigd zijn.”

Russell is dit weekend de vervanger van Lewis Hamilton, die vanwege het coronavirus in isolatie moest en de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij moest laten gaan. De Brit maakte vrijdag direct indruk door beide vrije trainingen als snelste af te sluiten, maar kon in de kwalificatie zijn goede reeks niet voortzetten en zag Valtteri Bottas de poleposition veroveren. Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter niet bang dat er rivaliteit zal ontstaan tussen de twee.

“Het zal zeker spannend worden, maar ik zie geen rivaliteit binnen het team”, vertelt Wolff tegen Motorsport.com. “Valtteri heeft niks te bewijzen, hij zit al een tijdje bij het team. Voor George is het iets makkelijker omdat er geen druk op hem ligt. Hij heeft niets te verliezen.”

“Uiteraard zal Verstappen niet blij zijn dat er een nieuweling voor hem staat”, vervolgt Wolff. “George start vanaf de slechte kant van de baan, zoals we vorig weekend gezien hebben, en de cockpit is te smal voor hem. De koppeling achter het stuur is ook te klein voor zijn handen en vingers. Ik heb dus dezelfde verwachtingen van hem voor de race als voor de kwalificatie. Hij heeft bevestigd hoe we over hem denken. Zoals gezegd, we zijn onder de indruk van hem, maar niet verrast.”

Wolff wil voor de race niet denken aan teamorders ten gunste van Bottas. “Nee, ze zijn vrij om te racen. Dat is wat we iedereen verschuldigd zijn”, aldus de Mercedes-teambaas.