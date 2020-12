Preview: Sterrenstrijd Mercedes, Verstappen op het vinkentouw, en wordt het een bende in Bahrein?

Op het nippertje. Zo moet het na de kwalificatie hebben gevoeld voor Mercedes’ trouwe soldaat Valtteri Bottas, die met een miniem verschil van 0.026 seconde poleposition pakte voor supersub George Russell. Houdt Bottas stand in Sakhir, of is Bahrein waar hij breekt? En wat kan Max Verstappen vanaf P3?

Mister Saturday – zo luidt de bijnaam van Russell, die hij in de kwalificatie op een haar na eer aandeed. De jonge Brit (22) verricht normaliter heldendaden voor het kleine Williams, maar mag zich in elk geval één weekend Mercedes-coureur noemen als vervanger van de positief op corona geteste Lewis Hamilton. Dat Russell, Mercedes-protegé, een vlotte leerling is, bewees hij gelijk. Na beide vrijdagtraining als snelste te hebben afgesloten, kwam hij in de kwalificatie dus slechts 0.026 seconde te kort.

Het was Russells eerste kwalificatienederlaag ooit in de Formule 1, uit 37 pogingen. En dat deed pijn, en niet alleen omdat de 1 meter 85 lange jongeling maar net in de W11-cockpit van de tien centimeter kortere Hamilton past. “Want ik baal van het missen van pole op twee honderdsten.” Al kon de normaal tot de achterste regionen veroordeelde Russell het ook wel weer relativeren. “Als je me een week geleden had verteld dat ik me als tweede zou kwalificeren, had ik je nooit geloofd.”

Lees ook: Russell start met vrij zicht: ‘Heel, heel lang geleden’

Opgelucht ademhalen

Teamgenoot Bottas haalde ondertussen niet zichtbaar, maar van binnen ongetwijfeld opgelucht adem. Voorafgaand het weekend merkte hij desgevraagd (en enigszins kriegelig) al op dat hij er natuurlijk niet goed op zou staan als Russell hem zou kloppen, en dat voorkwam hij maar ternauwernood. “Ik heb echter niet zozeer naar hem gekeken, vooral naar mezelf.” En Bottas was niet tevreden met zijn zaterdag. “Het was niet mijn beste kwalificatie, met wat foutjes. Maar het was genoeg.”

Het was echter duidelijk niet genoeg zijn criticasters – en de massaal op de Russell hype train gesprongen Britse media – het zwijgen op te leggen. Daarvoor zal een stuk eclatanter raceoptreden nodig zijn, om niet te zeggen een soevereine zondagsrit naar de zege. Behalve de overwinning wordt namelijk ook om een Mercedes-zitje voor 2022 gestreden. Oké, teambaas Toto Wolff heeft benadrukt dat het niet om één race draait, maar reken maar dat Mercedes de score bijhoudt.

Lees ook: Mercedes benadrukt: ‘GP van Sakhir is geen shoot-out tussen Russell en Bottas voor 2022’

(tekst loopt door onder de foto)



Verstappen lachende derde?

Goed nieuws voor Bottas is daarbij dat zijn racesimulaties van vrijdag er beter uitzagen. Maar nogmaals: Russell is een vlotte leerling. En er is weinig zo belangrijk in de sport als momentum. Vraag dat maar aan de nummer drie op de grid, Verstappen, die in 2016 in een soort van soortgelijke situatie in zijn eerste race voor een topteam zijn eerste zege naar zich toe trok. Toen geholpen door twee letterlijk botsende Mercedessen, en Verstappen kan in Sakhir zomaar weer de lachende derde zijn.

“We moeten maar zien hoe het gaat”, stelt de Nederlander zich open op. Ook hij zat dicht bij Bottas in de buurt, op uiteindelijk slechts 0.056 seconde. “Derde in de kwalificatie en zo dichtbij op een circuit dat ons niet ligt, is niet verkeerd. Bovendien hebben wij in de race niets te verliezen.” Hoe anders is dat bij Mercedes, met voor Bottas zijn status op het spel, en voor Russell een gouden kans om eindelijk zijn eerste punten of zelfs podium te pakken, en misschien nog meer dan dat.

Lees ook: Verstappen tevreden met P3: ‘Het was een goede kwalificatie’

Mickey Mouse-baan

In de strijd tussen Mercedes en Verstappen, staan de zwarte zilverpijlen daarbij op mediums. Verstappen start op zachte banden, al had ook hij liever mediums gehad. “Dat onze strategieën afwijken, maakt het echter wel interessant.” Mogelijk is dat wel nodig ook, want het circuit is volgens Verstappen verre van spannend. Bottas drukte dat iets beleefder uit. “Het is nogal een Mickey Mouse-baan. Inhalen wordt waarschijnlijk lastig, wat de start cruciaal maakt.”

Lees ook: Bottas polesitter op ‘Mickey Mouse-baan’: ‘Het is anders met een nieuwe teamgenoot’

Vooral de tweede sector van Bahreins ‘binnenbaan’ belooft daarbij een uitdaging te worden. Verstappen: “Die is bijna blind, wat best gevaarlijk is in de bochten.” Iemand kort volgen is in sector twee een hele klus, en zoals in de Formule 2-race wel te zien was, moet je je banden na een stop snel op temperatuur hebben om er een glijpartij te voorkomen. Het verkeer bleek daarbij ook in de kwalificatie al een hoofdrol te spelen. Verstappen weer: “De radio staat constant open: verkeer hier, verkeer daar.”

Het korte rondje van onder de minuut kan tegelijkertijd voor de nodige spanning zorgen, want niet alleen dient de drie en een halve kilometer liefst 87 keer te worden afgelegd, het kan door al het verkeer en slipstreamen ook zomaar een bende worden in Bahrein. Tel er de druk bij op waaronder Bottas gebukt gaat, de unieke positie waarin Russell zit en Verstappen op het vinkentouw, en de strijd om de zege is op voorhand vele malen onvoorspelbaarder dan normaal.

En verder…

… maakte Ferrari’s Charles Leclerc indruk met een vierde tijd in de kwalificatie. “Ik denk echter dat de race lastig voor ons wordt, want we staan hier hoger op de grid dan we horen te staan.”

… kan ook Alexander Albon zich opmaken voor een zware zondag, maar dan omdat hij door het ijs zakte in de kwalificatie. De Red Bull-coureur was slechts twaalfde, en de druk op zijn zitje neemt weer toe.

… rekent Pirelli erop dat Mercedes qua strategie in het voordeel is, met een start op mediums en daarna weer mediums gevolgd door hards (of andersom) op papier de ideale strategie.

… is starten op softs zoals Verstappen doet volgens Pirelli de op één na snelste optie, met daarna een switch naar eerste harde banden en daarna mediums. Soft-hard-soft is minder ideaal.

… is uitrijden het devies voor debutanten Jack Aitken (Williams, 18e) en Pietro Fittipaldi (Haas, 20e). Vooral omdat het waarschijnlijk bij één of twee invalbeurten voor ze zal blijven.

… wordt voor de Formule 1-race het Formule 2-kampioenschap beslist, met die race vanaf 13:15 op Ziggo Sport Racing. De kandidaten? Callum Ilott en een zekere Mick Schumacher, met die laatste favoriet.

… begint de Grand Prix van Sakhir om 18:10 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport en het Duitse RTL.