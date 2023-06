Het was even geleden dat we beide coureurs van Mercedes in de top drie zagen finishen, maar de nieuwe update lijkt dan toch het team naar voren te hebben geloodst. Zowel Ferrari, Aston Martin en Sergio Pérez konden hen er niet van weerhouden om het podium te betreden.

Hamilton gaf al eerder aan blij te zijn met de aanpassingen aan het circuit en dat deze nu beter is geschikt voor Mercedes, maar deze uitslag zag hij ook niet aankomen. “Wat een resultaat voor ons team, dit hadden we echt niet verwacht. Petje af voor hen maar ook voor iedereen in de fabriek die is blijven pushen zodat we wat dichterbij Red Bull zitten. Ze staan nog steeds een stukje voor ons, maar we zullen op ze blijven jagen. Stapje voor stapje willen we dichterbij komen en als we aan het einde van het seizoen het gat hebben gedicht, zou dat fantastisch zijn,” zei een strijdlustige Hamilton na afloop van de race.

Voor George Russell was het, zeker gezien zijn moeizame kwalificatie in de Mercedes, helemaal een mooie opsteker: “Ik had echt een geweldige auto vandaag. Van P12 naar P3! Hopelijk is dit een teken van de dingen die komen gaan. De auto voelt gewoon beter. Tijdens de race vergelijk je je rondentijden met Aston Martin en Ferrari en we werden gewoon steeds sneller.”

Lees ook: Raceverslag GP Spanje: Max Verstappen superieur van start tot finish