Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kijken na de vrijdag in Mexico tegen een achterstand op hun Red Bull-collega’s aan, zo geven ze ook zelf toe. “Zeker over een enkele ronde zijn ze heel snel.”

In de eerste training waren Bottas en Hamilton – in die volgorde – nog het snelst, maar in de meer representatieve tweede sessie greep Max Verstappen de macht. De Nederlander had slechts 1:17.301 nodig voor een rondgang over het Autódromo Hermanos Rodríguez. Bottas was op P2 vier tienden langzamer, Hamilton vijf tienden op plek drie.

“Over het algemeen voelt onze auto goed aan en hadden we geen grote problemen”, vertelt Hamilton Sky Sports F1. De nummer twee in het kampioenschap – Hamilton staat twaalf punten achter Verstappen – kan echter niet anders dan toegeven dat Red Bull vooralsnog de dienst uitmaakt. “Wij hebben namelijk absoluut alles gegeven.”

“Ze waren gewoon sneller dan ons”, erkent hij. “We moeten nog aan onze setup werken om die te verbeteren, maar komen hier downforce te kort”, legt Hamilton de vinger op de zere plek. “Dat is waarom we tegen een achterstand van een halve seconde aankijken.”

Hamilton worstelde op de vrijdag in Mexico soms opvallend met zijn Mercedes.

‘Red Bull oogt sterk’

Teamgenoot Bottas was zoals gezegd in beide trainingen net wat sneller dan Hamilton. Bottas is altijd sterk als een circuit weinig grip geeft, en dat was zeker in VT1 zo. “De baan was toen heel stoffig. Dat maakte het wel lastig. Ook wat betreft het aanvoelen hoe de auto echt was. Het voelde echter wel oké”, zegt hij tegen Sky Sports F1.

De tweede training in Mexico stond daarna in het kader van het finetunen van de Mercedes W12 en die verliep ook ‘niet slecht’. “Maar”, benadrukt Bottas, “het is duidelijk dat wij echt nog wat tijd moeten vinden. Red Bull lijkt hier namelijk vrij snel.”

“Vooral over een enkele ronde op zachte banden, oogt Red Bull heel sterk.” Om mee te kunnen doen om pole, moet Mercedes dus nog een stap zetten, weet Bottas. Wat in elk geval positief is, is dat de Fin dit weekend (vooralsnog) geen gridstraf wacht. “Ik heb nog genoeg motoren in mijn pool en ben niet van plan een nieuwe te pakken.”

