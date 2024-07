De afgelopen maanden ging er veel aandacht uit naar Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli (17) en Ferrari-talent Oliver Bearman (19). Laatstgenoemde heeft inmiddels een contract te pakken met Haas, terwijl Antonelli nog steeds wordt gelinkt aan promotie met Mercedes. Oud-wereldkampioen Jenson Button waarschuwt de topteams dat ze zulke jonge coureurs goed moeten managen.

Button was zelf pas twintig jaar oud toen hij in 2000 debuteerde met Williams. De Brit herinnert zich hoe extreem jong dat was in die tijd. “Ik weet nog dat Martin Brundle zei dat ik ‘nog niet oud genoeg was'”, aldus Button tijdens het raceweekend in Silverstone. “Ergens had hij wel gelijk – ik was ook heel jong en had amper kunnen testen.”

Echter, de geschiedenis leert dat Frank Williams er goed aan heeft gedaan om hem in zijn auto te zetten. “Ik reed op de zesde plaats in mijn eerste Grand Prix”, vervolgde Button trots. “Helaas gaf mijn motor niet veel later de geest.” Inmiddels komen er alleen maar meer jonge coureurs bij en gaat de gemiddelde leeftijd van de debutanten steeds verder omlaag. Volgens Button hoeft dat geen probleem te zijn, mits deze jongens goed gemanaged worden.

“Ik denk niet dat het te vroeg voor ze is”, zei de oud-wereldkampioen over jonge coureurs als Bearman en Antonelli. “Als je de kans krijgt, moet je die met beide handen aanpakken. Zeker als je nog een tiener bent. Dan kun je echt geen nee zeggen!” Button waarschuwt Mercedes en Ferrari dat ze zulke jonge talenten wel moeten beschermen. “Het is aan de teams om te beseffen wat ze deze jongens aandoen”, zei hij streng. “Als iemand helemaal opbloeit is dat fantastisch, maar je kan ook bezwijken onder de druk en daar gaat je carrière echt kapot aan. Daar moet men voorzichtig mee omspringen.”

